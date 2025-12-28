Namorada de Belo posa em jatinho do cantor e revela como será Réveillon do casal

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, usou suas redes sociais neste domingo (28) para compartilhar registros exclusivos a bordo do jatinho particular do artista. Em um clima de total descontração e luxo, a influenciadora posou relaxando em poltronas de couro, acompanhando produções audiovisuais e trocando carinhos com o amado durante o voo.

Rayane revelou aos seus seguidores que, este ano, optou por uma virada de ano agitada. "Meu Réveillon vai ser um pouquinho diferente! Decidi curtir a maratona de shows com meu amor e quero levar vocês nessa loucura junto comigo", contou ela, prometendo um vlog detalhado dos bastidores para os fãs.

VEJA MAIS

A jornada do casal começou por Fortaleza (CE), onde Belo sobe ao palco do Bosque Marina Park na noite de hoje. A logística, no entanto, é digna de um astro: o cantor terá uma virada frenética, dividindo-se entre apresentações na Avenida Paulista, em São Paulo, e no Rio de Janeiro.