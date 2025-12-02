Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

O que era para ser um jantar tranquilo entre amigos em um restaurante japonês de São Paulo, na segunda-feira (1º/12), terminou em uma grande confusão envolvendo duas assessoras de Rayane Figliuzzi. Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo.

Em determinado momento da noite, Rayane comentou que, após sua saída de A Fazenda 17, deseja direcionar suas energias para o Carnaval. A influenciadora será musa da Vila Isabel no próximo ano. Diante disso, Belo, que participava do encontro, sugeriu que ela fizesse algumas aulas de samba antes de começar a ir aos ensaios da escola, para evitar críticas. Uma das assessoras concordou com ele, reforçando que seria melhor que Rayane aguardasse um pouco antes de aparecer na quadra. A informação oi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do portal Metropoles.

Rayane se irrita com o conselho

O clima teria mudado depois de algumas doses de bebida. Sentindo-se pressionada por Belo e pela assessora que apoiou o conselho, Rayane reagiu mal, afirmando que ambos estavam exigindo mais do que ela poderia lidar naquele momento. A outra assessora saiu em defesa da influenciadora, acusando Belo e a colega de compará-la a Viviane Araújo — algo que ambos negaram prontamente.

Emocionada, Rayane chorou e desabafou que tem enfrentado grande pressão desde que deixou o reality show na semana anterior. Ela se afastou da mesa e foi para outra área do restaurante, acompanhada por dois amigos. Belo permaneceu no local com as duas assessoras, a que concordou com ele e a que ficou ao lado da influenciadora.

Discussão escalona e termina em ofensa racista

Com Rayane já distante, a situação piorou. As duas assessoras e Belo iniciaram uma discussão mais acalorada. O cantor teria afirmado estar constrangido com o bate-boca em público. Nesse momento, segundo as fontes, a assessora que defendia Rayane acusou a outra de pressionar a influenciadora e, no meio da briga, a chamou de “macaca”.

A vítima da ofensa levantou-se revoltada, mas foi atingida por bebida jogada pela mesma assessora que teria proferido o insulto racista.

Fontes afirmam que Rayane não testemunhou esse desdobramento da briga, pois já não estava no local da confusão. A assessora ofendida deixou o restaurante muito abalada e, no dia seguinte, precisou ser internada após uma crise de an