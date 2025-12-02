Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

O Liberal

O que era para ser um jantar tranquilo entre amigos em um restaurante japonês de São Paulo, na segunda-feira (1º/12), terminou em uma grande confusão envolvendo duas assessoras de Rayane Figliuzzi. Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo.

Em determinado momento da noite, Rayane comentou que, após sua saída de A Fazenda 17, deseja direcionar suas energias para o Carnaval. A influenciadora será musa da Vila Isabel no próximo ano. Diante disso, Belo, que participava do encontro, sugeriu que ela fizesse algumas aulas de samba antes de começar a ir aos ensaios da escola, para evitar críticas. Uma das assessoras concordou com ele, reforçando que seria melhor que Rayane aguardasse um pouco antes de aparecer na quadra. A informação oi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do portal Metropoles.

Rayane se irrita com o conselho

O clima teria mudado depois de algumas doses de bebida. Sentindo-se pressionada por Belo e pela assessora que apoiou o conselho, Rayane reagiu mal, afirmando que ambos estavam exigindo mais do que ela poderia lidar naquele momento. A outra assessora saiu em defesa da influenciadora, acusando Belo e a colega de compará-la a Viviane Araújo — algo que ambos negaram prontamente.

Emocionada, Rayane chorou e desabafou que tem enfrentado grande pressão desde que deixou o reality show na semana anterior. Ela se afastou da mesa e foi para outra área do restaurante, acompanhada por dois amigos. Belo permaneceu no local com as duas assessoras, a que concordou com ele e a que ficou ao lado da influenciadora.

Discussão escalona e termina em ofensa racista

Com Rayane já distante, a situação piorou. As duas assessoras e Belo iniciaram uma discussão mais acalorada. O cantor teria afirmado estar constrangido com o bate-boca em público. Nesse momento, segundo as fontes, a assessora que defendia Rayane acusou a outra de pressionar a influenciadora e, no meio da briga, a chamou de “macaca”.

A vítima da ofensa levantou-se revoltada, mas foi atingida por bebida jogada pela mesma assessora que teria proferido o insulto racista.

Fontes afirmam que Rayane não testemunhou esse desdobramento da briga, pois já não estava no local da confusão. A assessora ofendida deixou o restaurante muito abalada e, no dia seguinte, precisou ser internada após uma crise de an

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Belo

belo e rayane

rayane figliuzzi
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERDA

Morre cantora Ruthetty, voz de sucessos do brega como ‘Viver de Ilusão’

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, em 2024, a cantora falou sobre seu retorno aos palcos naquele momento.

03.12.25 14h24

MÚSICA

Em Belém, fãs dos Guns N' Roses fazem fila para comprar ingressos físicos; vendas iniciam às 17h

A apresentação está agendada para o dia 25 de abril de 2026, no Mangueirão

03.12.25 8h20

VALORES E HORÁRIOS

Guns N' Roses em Belém: Saiba quando começa a venda de ingressos e os preços

A banda estará na capital paraense no dia 25 de abril de 2026

28.11.25 13h36

Eita!

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

02.12.25 22h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda