O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virginia pediu afastamento da Grande Rio? Saiba o que realmente aconteceu

Escola de samba e assessoria da influenciadora esclareceram rumores

Hannah Franco
fonte

Recesso da Grande Rio vira boato sobre afastamento de Virginia (Divulgação/ Acadêmicos do Grande Rio)

Circulou nesta terça-feira (2/12) a informação de que Virginia Fonseca teria solicitado um “afastamento” de cerca de um mês da Grande Rio, escola em que será Rainha de Bateria no Carnaval de 2026. Os boatos afirmavam que a influenciadora estaria abrindo mão dos ensaios porque pretende viajar para a Europa, onde passará o Natal e o Ano-Novo ao lado do namorado, o jogador Vini Jr.

A notícia rapidamente ganhou repercussão, especialmente porque Virginia tem dividido sua rotina entre o Brasil e a Espanha desde que assumiu oficialmente o relacionamento, em outubro. Mas, ao contrário do que viralizou, não houve pedido de afastamento.

De acordo com informações da revista Quem, a Grande Rio negou qualquer tipo de afastamento especial para Virginia. A escola explicou que, como ocorre todos os anos, os ensaios param completamente no período de festas.

Segundo a agremiação, o último ensaio de quadra de 2025 acontece em 16 de dezembro, e o último ensaio de rua, em 21 de dezembro.

Depois dessas datas, toda a escola entra em recesso, sem exceções. “Depois desses compromissos, todo mundo — a escola inteira — para para o Natal e o Ano-Novo. Não só ela merece descansar como a comunidade inteira”, disse a escola.

A equipe da influenciadora também negou qualquer tipo de afastamento ou ausência prolongada: “A informação não procede. A Grande Rio divulgou o calendário oficial, indicando que o último ensaio de 2025 será no dia 16/12; após essa data, as atividades só retornarão em janeiro de 2026. Esse recesso se aplica a todos os componentes e desfilantes da escola, não apenas à Virginia.”

A assessoria ainda destacou que Virginia tem sido “muito ativa” nos compromissos com a escola e jamais se ausentaria de maneira irresponsável, especialmente próximo ao desfile.

carnaval 2026

Grande Rio

Virginia Fonseca
