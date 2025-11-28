Capa Jornal Amazônia
Andressa Urach diz que Zé Felipe 'não chupa a manga bem', veja

Influenciadora voltou a viralizar após declarações diretas no podcast “Sem Filtro”

Riulen Ropan
Ao ser questionada se ficaria com o cantor, Urach respondeu na lata. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A influenciadora Andressa Urach voltou a agitar a internet após fazer novas declarações polêmicas durante sua participação no podcast “Sem Filtro”. Sem papas na língua, ela comentou sobre Zé Felipe e não economizou nas alfinetadas.

Ao ser questionada se ficaria com o cantor, Urach respondeu: “Se a Virginia não quis, por que eu vou querer?”

A criadora de conteúdo adulto polêmica ainda levantou uma teoria ousada sobre o término entre Zé Felipe e Virginia Fonseca. Segundo ela, a separação pode ter relação com desempenho íntimo.

Em tom provocativo, Urach afirmou: “Virginia é maravilhosa, bem-sucedida. O Zé Felipe é bonito, olhos claros, rico. Se a Virginia não quis, é porque não chupa a manga bem.”

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

 

