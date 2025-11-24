Capa Jornal Amazônia
'Quero ir quase nua', afirma Andressa Urach sobre fantasia na Porto da Pedra em 2026

Artista participa de reunião com carnavalesco para discutir representação de profissionais do sexo no desfile

O Liberal
fonte

Andressa Urach (Marco Pinto/Divulgação)

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach confirmou seu retorno ao Carnaval após 13 anos afastada. Ela aceitou o convite da escola de samba Porto da Pedra, que levará para a Sapucaí, em 2026, o enredo 'Das Mais Antigas do Mundo, o Doce e Amargo Beijo da Noite', centrado na história da prostituição. O tema se relaciona diretamente ao passado da artista, que trabalhou como garota de programa.

Segundo Urach, o convite ganhou relevância por dialogar com sua trajetória pessoal. Ela afirmou ter sido acolhida pela comunidade da escola e destacou que o samba-enredo trata de um assunto que fez parte de sua vida.

Como musa da agremiação, a artista participou de uma reunião com o carnavalesco Mauro Quintaes para discutir formas de retratar profissionais do sexo de maneira respeitosa no desfile.

"Essa profissão me ensinou a lutar e a não ter vergonha de quem eu sou. Foi com essa profissão que consegui sustentar minha família. Não tenho como me envergonhar disso", disse. 

A artista também comentou sobre a preparação para o desfile. Urach afirmou que deve realizar aulas de samba e manter o condicionamento físico até fevereiro de 2026, apesar de críticas sobre sua aparência. Ela disse não ter intenção de realizar novos procedimentos estéticos e planeja manter apenas uma dieta para se preparar para a apresentação.

Quanto à fantasia, Urach adiantou que pediu ao carnavalesco um figurino com pouca cobertura. "Um dos meus pedidos para o carnavalesco foi ter uma fantasia bem nua. Quero ir para a Avenida mostrando realmente o meu corpo. Ainda não temos muitos detalhes, mas a única certeza é que quero ir quase nua", afirmou aos risos.

Palavras-chave

Andressa Urach

cultura

celebridades

Celebridades
.
