'Quero ir quase nua', afirma Andressa Urach sobre fantasia na Porto da Pedra em 2026

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach confirmou seu retorno ao Carnaval após 13 anos afastada. Ela aceitou o convite da escola de samba Porto da Pedra, que levará para a Sapucaí, em 2026, o enredo 'Das Mais Antigas do Mundo, o Doce e Amargo Beijo da Noite', centrado na história da prostituição. O tema se relaciona diretamente ao passado da artista, que trabalhou como garota de programa.

Segundo Urach, o convite ganhou relevância por dialogar com sua trajetória pessoal. Ela afirmou ter sido acolhida pela comunidade da escola e destacou que o samba-enredo trata de um assunto que fez parte de sua vida.

Como musa da agremiação, a artista participou de uma reunião com o carnavalesco Mauro Quintaes para discutir formas de retratar profissionais do sexo de maneira respeitosa no desfile.

"Essa profissão me ensinou a lutar e a não ter vergonha de quem eu sou. Foi com essa profissão que consegui sustentar minha família. Não tenho como me envergonhar disso", disse.

A artista também comentou sobre a preparação para o desfile. Urach afirmou que deve realizar aulas de samba e manter o condicionamento físico até fevereiro de 2026, apesar de críticas sobre sua aparência. Ela disse não ter intenção de realizar novos procedimentos estéticos e planeja manter apenas uma dieta para se preparar para a apresentação.

Quanto à fantasia, Urach adiantou que pediu ao carnavalesco um figurino com pouca cobertura. "Um dos meus pedidos para o carnavalesco foi ter uma fantasia bem nua. Quero ir para a Avenida mostrando realmente o meu corpo. Ainda não temos muitos detalhes, mas a única certeza é que quero ir quase nua", afirmou aos risos.