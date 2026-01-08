Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

Alcione (Reprodução/Web)

Na manhã desta quinta-feira (08), criminosos roubaram o carro da cantora Alcione. O automóvel trafegava pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).

O veículo, da marca BYD e de cor cinza, não havia sido localizado até o início da tarde de hoje. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga o caso.

Não há informações oficiais sobre a presença da cantora no carro no momento do crime.

 

 

