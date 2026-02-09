Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quanto Bad Bunny recebeu por show no Super Bowl? O valor é surpreendente!

As reproduções das músicas do cantor porto-riquenho aumentaram em 210% no Spotify global após sua apresentação no Show do Intervalo.

Estadão Conteúdo

O rapper porto-riquenho Bad Bunny encantou o mundo com sua apresentação durante o Show do Intervalo do Super Bowl neste domingo, 8. Engana-se, no entanto, quem acredita que o artista faturou uma grande quantidade de dinheiro com o espetáculo.

Ao todo, o músico latino recebeu US$ 1.000 (cerca de R$ 5.193 na cotação atual) pelos 13 minutos de apresentação no maior evento esportivo dos Estados Unidos. O valor é equivalente ao cachê mínimo estabelecido pelo Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) - sindicado estadunidense de atores, músicos e profissionais de mídia.

VEJA MAIS

image Casamento exibido durante show de Bad Bunny no Super Bowl foi real; conheça a história
Representante do cantor confirmou que cerimônia aconteceu ao vivo durante o intervalo

image EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração
Bad Bunny cantou e falou em espanhol durante a maior parte do show

image Bad Bunny reúne astros e homenageia América Latina no Super Bowl: 'seguimos aqui'
A apresentação, que durou 13 minutos, incluiu as músicas Nuevayol, Baile Inolvidable e o megahit DTMF, que dá nome ao álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vencedor do Grammy

A NFL, órgão responsável pela liga de futebol americana, tem como política pagar apenas o valor base estipulado pelo sindicato aos artistas que se apresentam no Super Bowl. A liga, no entanto, cobre todos os custos milionários envolvendo a estrutura do espetáculo.

Apesar do pagamento ser irrisório para os padrões das grandes estrelas da música mundial, a audiência e o engajamento do evento mais do que compensam. No caso de Bad Bunny, por exemplo, as reproduções das músicas do cantor porto-riquenho aumentaram em 210% no Spotify global após sua apresentação no Show do Intervalo.

No ano passado, a canção Not Like Us teve um aumento de 430% nas três horas seguintes à apresentação de Kendrick Lamar no intervalo, segundo dados do Spotify. Já em 2024, após sua apresentação, o catálogo de Usher registrou um salto de 550% em reproduções no Spotify.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Bad Bunny

show

Super Bowl

cachê
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

CAMPEÃ

Layane Santos vive primeiras emoções como soberana do Rainha das Rainhas 2026

A nova Rainha das Rainhas celebra vitória em almoço oficial de campeã com comemoração ao lado de torcida

08.02.26 16h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRETA

BBB 26: Big Fone toca, gera consequência para Edilson e causa confusão na casa

Participante precisou escolher aliados e adversários após atender ligação

09.02.26 12h18

MUNDO

EUA: Trump critica show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl após cantor exaltar imigração

Bad Bunny cantou e falou em espanhol durante a maior parte do show

09.02.26 7h42

CONFUSSÃO NO CARNAVAL

VÍDEO: homens são agredidos após ofensas a Claudia Leitte durante show

Cantora pediu respeito ao público; homens foram agredidos e retirados de camarote

09.02.26 12h46

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda