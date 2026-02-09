Quanto Bad Bunny recebeu por show no Super Bowl? O valor é surpreendente!

O rapper porto-riquenho Bad Bunny encantou o mundo com sua apresentação durante o Show do Intervalo do Super Bowl neste domingo, 8. Engana-se, no entanto, quem acredita que o artista faturou uma grande quantidade de dinheiro com o espetáculo.

Ao todo, o músico latino recebeu US$ 1.000 (cerca de R$ 5.193 na cotação atual) pelos 13 minutos de apresentação no maior evento esportivo dos Estados Unidos. O valor é equivalente ao cachê mínimo estabelecido pelo Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) - sindicado estadunidense de atores, músicos e profissionais de mídia.

A NFL, órgão responsável pela liga de futebol americana, tem como política pagar apenas o valor base estipulado pelo sindicato aos artistas que se apresentam no Super Bowl. A liga, no entanto, cobre todos os custos milionários envolvendo a estrutura do espetáculo.

Apesar do pagamento ser irrisório para os padrões das grandes estrelas da música mundial, a audiência e o engajamento do evento mais do que compensam. No caso de Bad Bunny, por exemplo, as reproduções das músicas do cantor porto-riquenho aumentaram em 210% no Spotify global após sua apresentação no Show do Intervalo.

No ano passado, a canção Not Like Us teve um aumento de 430% nas três horas seguintes à apresentação de Kendrick Lamar no intervalo, segundo dados do Spotify. Já em 2024, após sua apresentação, o catálogo de Usher registrou um salto de 550% em reproduções no Spotify.