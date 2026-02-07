Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Alberto Cowboy recebe ajuda às pressas no BBB 26, após engasgar e perder o ar

Episódio assustou os participantes, mas não impediu a presença do participante na prova do Anjo

O empresário Alberto Cowboy precisou ser socorrido às pressas pela produção do Big Brother Brasil 26, após um episódio de engasgo, que deixou o participante sem ar. O incidente aconteceu neste sábado (07/02) e foi ocasionado por um líquido.  Após receber o atendimento dos médicos no confessionário, o mineiro de 49 anos retornou a casa mais vigiada do Brasil, logo em seguida.

O retorno foi direto para a etapa final da prova do Anjo, onde competiu com sua rival Ana Paula Renault. O empresário levou a melhor na disputa e garantiu uma imunidade nesta semana.

A cena assustou os demais competidores, quando Cowboy se ajoelhou pedindo ajuda por não conseguir respirar. A seriedade do momento provocou a reação imediata da produção.

Quando os ânimos acalmaram, o participante explicou aos colegas que possui uma condição em que a laringe fica altamente sensível a estímulos, situação conhecida como "glote sensível".

"Eu tenho a glote muito sensível. Isso aconteceu no BBB 7. Demora pra voltar. Quando eu tô pra desmaiar, a glote abre", contou Alberto Cowboy aos colegas de confinamento.

