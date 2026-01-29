BBB 26: esposa de Alberto Cowboy comenta proximidade do marido com Ana Paula

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, não demonstrou preocupação ao comentar sobre a relação do marido com Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26. Nas redes sociais, fãs do reality começaram a romantizar as interações entre os dois participantes, alegando clima de flerte.

Priscilla e Alberto se casaram há três anos e têm uma filha de 4 anos, Fiorella. Na quarta-feira, 28, Priscilla, que é terapeuta, comentou uma publicação de um perfil de psicologia. O post analisa e elogia seu posicionamento diante da torcida do público por uma aproximação entre Cowboy e Ana Paula.

Priscilla respondeu: "Adorei a sua análise sobre o meu relacionamento com o Beto! A verdade é que nossa base sempre foi diálogo, respeito e confiança. O que existe entre nós é construído na vida real, não em recortes ou suposições".

Ela já havia falado sobre o assunto anteriormente. Nos primeiros dias de confinamento, Ana Paula brincou com a curiosidade do mineiro em perguntar a idade dela: "Você está me querendo, Cowboy?". "Eu não posso olhar para o lado aqui", respondeu ele.

Ao Extra, Priscilla afirmou não ter visto a cena como flerte. "Eu não vi essa pergunta como uma cantada, mas sim como um chega pra lá. Eu cresci com Twitter, fazia fanfics na cabeça com os participantes do BBB que eu assistia também", disse ela. "Acho engraçado e isso não me preocupa".

Ela também disse que torcia por Ana Paula no BBB 16 e, na atual edição do reality, seria a favor de uma aliança entre a sister e Cowboy, ambos Veteranos.

"Se o Beto estivesse aqui fora, ele estaria dando risada junto comigo. Nós entramos nesse jogo muito determinados, temos uma relação muito sólida. Não é nada aberto. Ele tem falado muito de mim lá na casa também. Coisas pequenas não me chateiam. Estou tranquila e a terapia aqui está bem em dia", acrescentou Priscilla.

Em outro comentário feito anteriormente, também em um post no Instagram, Priscilla afirmou: "O que rola entre ele e a Ana Paula é uma verdadeira briga de titãs, cheia de ironia e farpas ótimas de assistir, puro entretenimento. Ela é muito engraçada e, se ele não estivesse lá dentro, eu estaria torcendo por ela sem pensar duas vezes. Fora do jogo, a realidade é outra. Temos um relacionamento de muito amor, confiança e entrega da parte dele. Sem chances dele ter algo com ela ou com qualquer outra pessoa. O cabra é arriado, de quatro", comentou ela, rindo.