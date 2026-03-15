Oscar 2026 ao vivo: veja todos os premiados da noite

As indicações para o Oscar 2026 foram anunciadas em 22 de janeiro de 2026, revelando que o Brasil concorre em cinco categorias na principal premiação do cinema mundial. A cerimônia, que premia 23 categorias, será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, berço de Hollywood.

O filme nacional O Agente Secreto é o grande destaque entre os indicados brasileiros, concorrendo a quatro estatuetas. A produção disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, este último para seu protagonista, Wagner Moura.

Destaques brasileiros entre os finalistas

Além das indicações de "O Agente Secreto", o Brasil também concorre na categoria de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso pelo filme Sonho de Trem. O anúncio oficial dos finalistas ocorreu menos de dois meses antes da entrega efetiva dos prêmios.

VEJA MAIS



Confira abaixo as cinco indicações brasileiras para o Oscar 2026:

Melhor Filme ( O Agente Secreto )

) Melhor Filme Internacional ( O Agente Secreto )

) Melhor Ator ( Wagner Moura - O Agente Secreto )

- ) Melhor Elenco ( O Agente Secreto )

) Melhor Fotografia (Adolpho Veloso - Sonho de Trem)

Confira abaixo a lista completa de vencedores do Oscar 2026:

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Madigan - A Hora do Mal

Melhor Animação

Guerreiras do K-Pop

Melhor Curta Animado

The Girl Who Cried Pearls

Melhor Figurino

Frankenstein

Melhor Cabelo e Maquiagem

Frankenstein

Melhor Direção de Elenco

Uma Batalha Após a Outra

Melhor curta metragem (empate)

Os Cantores

Two People Exchanging Saliva

Melhor ator coadjuvante

Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)

Melhor Roteiro Adaptado

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores

Design de Produção

Frankestein

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas

Melhor Curta Documentário

Quartos Vazios

Melhor Documentário

Um Zé Ninguém Contra Putin

Melhor Trilha Sonora

Pecadores

Melhor Som

F1: O Filme

Melhor Montagem

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Fotografia

Pecadores

Melhor Filme Internacional

Valor Sentimental

Melhor Canção Original

"Golden" - Guerreiras do K-Pop

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra

Melhor Ator

Michael B. Jordan - Pecadores

Melhor Atriz

Jessie Buckley - Hamnet

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra