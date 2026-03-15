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Alice Carvalho, de ‘O Agente Secreto’, usa marca paraense no Oscar 2026

A atriz usará um vestido exclusivo assinado pelo estilista Marco Normando, desenvolvido em parceria com o artista visual e publicitário Emídio Contente

Fabyo Cruz
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Alice Carvalho, de ‘O Agente Secreto’, veste marca paraense no Oscar 2026 (Foto: Reproduçãp/Instagram @normandooficial)

A atriz Alice Carvalho, integrante do elenco do filme O Agente Secreto, vestirá uma criação da marca paraense Normando durante a cerimônia do Oscar 2026, realizada neste domingo (15). A informação foi divulgada no início da noite no perfil oficial da marca no Instagram. Para a ocasião, Alice usará um vestido exclusivo assinado pelo estilista Marco Normando, desenvolvido em parceria com o artista visual e publicitário Emídio Contente.

A peça foi confeccionada sob medida a partir de juta e malva da Amazônia, com tecido produzido no Pará pela iniciativa Somos Castanhal. Segundo a marca, o material é 100% orgânico e brasileiro, reforçando a proposta de valorizar matérias-primas naturais e cadeias produtivas da região.

A cerimônia da 98ª edição do Oscar ocorre no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com apresentação do comediante Conan O’Brien. O evento começa às 20h (horário de Brasília), enquanto o tradicional tapete vermelho tem início cerca de uma hora e meia antes da premiação.

Amazônia na moda internacional

Criada pelo estilista Marco Normando e pelo artista visual Emídio Contente, a marca Normando tem se destacado no cenário da moda brasileira por levar referências da Amazônia para o design contemporâneo de luxo.

A proposta da grife aposta em uma estética minimalista e urbana, explorando a relação entre natureza e cidade — conceito que os criadores definem como uma “Amazônia de concreto”. Cortes geométricos, alfaiataria precisa e referências à fauna, à flora e ao cotidiano paraense são elementos recorrentes nas coleções.

A marca também aposta em sustentabilidade e valorização da economia local, utilizando materiais como fibras naturais e couro de pirarucu, além de técnicas que dialogam com a produção artesanal da região.

Nos últimos anos, a Normando tem ampliado sua projeção nacional e internacional, participando de semanas de moda e vestindo personalidades que buscam uma moda brasileira autoral e distante de estereótipos.

Filme brasileiro em destaque

A presença de Alice Carvalho no evento também ocorre em um momento histórico para o cinema brasileiro. O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre a quatro categorias no Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

Ambientado no Recife de 1977, durante a ditadura militar, o longa acompanha Marcelo, personagem de Wagner Moura, um homem que chega à cidade fugindo de seu passado em São Paulo.

Alice Carvalho integra o elenco da produção, consolidando sua ascensão no audiovisual brasileiro. A atriz ganhou projeção nacional ao protagonizar a série “Cangaço Novo” e recentemente também participou da novela “Renascer”, da TV Globo.

Natural de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, ela é considerada uma das principais vozes da nova geração de artistas brasileiros, destacando-se pela atuação intensa e pelo engajamento na valorização da produção cultural do Nordeste.

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