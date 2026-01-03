Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

O ataque dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro neste sábado (3/1), reacendeu o debate internacional sobre a relação histórica de tensão entre os dois países. O episódio reforçou discussões que envolvem sanções econômicas, disputas geopolíticas, interferência externa e a crise política vivida pelo país sul-americano ao longo das últimas décadas.

Esse embate não se restringe ao noticiário internacional. Ao longo dos anos, a crise venezuelana e a atuação dos Estados Unidos na América Latina também passaram a ser retratadas no cinema e nas séries de televisão, em produções que ajudam a contextualizar os interesses envolvidos e os efeitos diretos dessas disputas sobre a população.

VEJA MAIS

A seguir, confira os filmes e séries que ajudam a entender o conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, disponíveis em plataformas de streaming ou gratuitamente na internet.

Filmes e séries para entender o conflito entre EUA e Venezuela

Simón (Netflix)

Lançado em 2023, o filme acompanha um estudante universitário que lidera protestos contra o governo venezuelano e acaba deixando o país rumo aos Estados Unidos. No exílio, ele tenta obter asilo político enquanto revive episódios de repressão, violência e perseguição durante manifestações em Caracas. A produção retrata os impactos humanos da crise política e da migração forçada.

Jack Ryan – 2ª temporada (Prime Video)

A segunda temporada da série se passa na Venezuela e aborda a instabilidade política do país. O personagem investiga irregularidades do governo do presidente fictício Nicolás Reyes, inspirado em Nicolás Maduro. A trama envolve eleições contestadas, autoritarismo e a atuação dos Estados Unidos nos bastidores da política latino-americana.

A Revolução Não Será Televisionada (YouTube)

O documentário retrata a tentativa de golpe contra o então presidente Hugo Chávez, em 2002. Filmado de dentro do Palácio de Miraflores, mostra os bastidores do levante e a reação popular que levou ao fracasso da ação. A obra contextualiza a importância estratégica da Venezuela, um dos maiores produtores de petróleo do mundo.

Narcos (Netflix)

Embora tenha foco principal na Colômbia, a série aborda a atuação dos Estados Unidos na América Latina, o combate ao narcotráfico e a interferência política na região. Esses elementos ajudam a compreender o pano de fundo geopolítico que também envolve a Venezuela.

Status: Venezuelan (2025) – Frontline/PBS

O documentário acompanha a rotina de uma família venezuelana vivendo nos Estados Unidos diante das mudanças nas políticas de imigração e do agravamento das tensões diplomáticas entre os dois países. A produção mostra como decisões políticas impactam diretamente a diáspora venezuelana. Está disponível gratuitamente, em inglês.

Ao Sul da Fronteira (YouTube)

Produzido por Oliver Stone, o documentário percorre países da América do Sul e entrevista líderes como Hugo Chávez. A obra faz uma análise crítica da política externa dos Estados Unidos na região e ajuda a compreender as raízes do conflito com a Venezuela.