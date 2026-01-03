Capa Jornal Amazônia
Ataque dos EUA à Venezuela: veja tudo o que se sabe até o momento

A ação norte-americana aconteceu nesse sábado, 3 de janeiro de 2026

Lívia Ximenes
fonte

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado pelos Estados Unidos, segundo Donald Trump (Adem Altan / AFP)

A Venezuela sofreu um ataque dos Estados Unidos (EUA), nesse sábado (3), na capital, Caracas, e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. De acordo com o presidente Donald Trump, o Chefe de Estado venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado pelas forças norte-americanas. Mediante o ocorrido, a Venezuela está sob Estado de Comoção Externa. Confira abaixo o que se sabe sobre a ação norte-americana e desdobramentos até o momento.

Quando aconteceu o ataque dos EUA à Venezuela?

O ataque dos Estados Unidos (EUA) à Venezuela aconteceu nesse sábado (3).

Onde foi o ataque dos EUA à Venezuela?

O ataque dos Estados Unidos (EUA) à Venezuela, nesse sábado (3), conforme a emissora estatal venezuela, aconteceu na capital, Caracas, em La Guaira e em localidades dos estados de Miranda e Aragua.

O que aconteceu com o presidente Nicolás Maduro após o ataque dos EUA à Venezuela?

Segundo o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, o Chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado após o ataque desse sábado (3). Em publicação no X, o senador norte-americano Mike Lee afirmou que Maduro será julgado por acusações criminais nos EUA.

Quais países condenam o ataque dos EUA à Venezuela?

Os países que condenam do ataque dos Estados Unidos (EUA) à Venezuela, realizado nesse sábado (3), são Cuba, Irã e Rússia. Os governos, após a ação norte-americana, se manifestaram contra o atentado.

O que o Brasil fez após o ataque dos EUA à Venezuela?

O Brasil se manifestou sobre o ataque dos Estados Unidos (EUA) à Venezuela, realizado nesse sábado (3), por volta das 10h08. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma nota em redes sociais e afirmou que as ações dos EUA "ultrapassam uma linha inaceitável", classificando-as como "uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela". De acordo com o portal Metrópoles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve convocar uma reunião entre ministros e assessores ainda pela manhã.

O presidente Donald Trump vai se pronunciar após o ataque dos EUA à Venezuela?

Sim, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, vai se pronunciar sobre o ataque do país norte-americano à Venezuela, ocorrido nesse sábado (3). Em comunicado publicado após o ataque, Trump disse que falaria em coletiva de imprensa às 11h (13h no horário de Brasília), em Mar-a-Lago.

