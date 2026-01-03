Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Venezuelanos deixam o país após ataque dos EUA nesse sábado (3)

As forças norte-americanas, segundo o presidente Donald Trump, capturaram o presidente Nicolás Maduro

Lívia Ximenes
fonte

Venezuelanos deixam o país após ataque dos Estados Unidos (Schneyder Mendoza / AFP)

Após ataque dos Estados Unidos (EUA), venezuelanos deixam o país nesse sábado (3). Além de ação militar na capital, Caracas, e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado, segundo o presidente Donald Trump. Perante a ação, o país sul-americano decretou Estado de Comoção Externa.

Em imagem, é possível ver venezuelanos deixando a nação rumo à Colômbia. Na fronteira em Cúcuta, a população busca por abrigo e segurança.

Veja tudo o que se sabe sobre o ataque dos EUA à Venezuela

image EUA bombardeiam quatro cidades da Venezuela, diz TV estatal
Ataques ocorreram em Caracas, La Guaira e em regiões dos estados de Miranda e Aragua; governo venezuelano declarou estado de exceção

image Venezuela decreta Estado de Comoção Externa após ataque dos EUA
País anunciou medidas emergenciais após explosões em Caracas; Trump afirmou que capturou Nicolás Maduro durante operação militar

image EUA x Venezuela: 3 países condenam ofensiva militar contra Caracas; Argentina comemora
Governos de Cuba, Irã, Rússia e Colômbia reagiram à ofensiva militar dos EUA; veja as mensagens

image Vice de Maduro exige prova de vida após ataque dos EUA à Venezuela
Delcy Rodríguez disse desconhecer paradeiro do presidente e da primeira-dama; Trump afirmou que Maduro foi capturado e levado do país

[[(standard.Article) Rússia condena ataque dos EUA à Venezuela e alerta para escalada de tensões na América Latina]]

image Lula deve convocar reunião de emergência após ataques dos EUA à Venezuela
Presidente foi alertado pela equipe presidencial e pode antecipar retorno a Brasília após ofensiva dos EUA na Venezuela

image Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas
Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

image Ministro da Defesa da Venezuela classifica ataques dos EUA como a maior afronta ao país
Padrino López afirma que mísseis atingiram áreas urbanas e que o país resistirá à presença de tropas estrangeiras

image Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeio dos EUA
Chanceler Yván Gil afirma que ação norte-americana representa “agressão criminosa” e solicita que o Conselho de Segurança intervenha para garantir o respeito ao Direito Internacional

image Carro pega fogo na base de La Carlota após explosões durante madrugada em Caracas
Detonações e sons de aeronaves foram registrados por volta das 2h, em meio ao aumento da tensão entre Venezuela e Estados Unidos

image O que é Estado de Comoção Externa? Entenda medida aplicada na Venezuela após ataque dos EUA
Segundo o presidente Donald Trump, o presidente Nicolás Maduro foi capturado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

Venezuela

Estados Unidos

Venezuela X EUA

Nicolás Maduro

Donald Trump
Mundo
.
