Venezuelanos deixam o país após ataque dos EUA nesse sábado (3)

Após ataque dos Estados Unidos (EUA), venezuelanos deixam o país nesse sábado (3). Além de ação militar na capital, Caracas, e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado, segundo o presidente Donald Trump. Perante a ação, o país sul-americano decretou Estado de Comoção Externa.

Em imagem, é possível ver venezuelanos deixando a nação rumo à Colômbia. Na fronteira em Cúcuta, a população busca por abrigo e segurança.

Veja tudo o que se sabe sobre o ataque dos EUA à Venezuela

[[(standard.Article) Rússia condena ataque dos EUA à Venezuela e alerta para escalada de tensões na América Latina]]