Carro pega fogo na base de La Carlota após explosões durante madrugada em Caracas

Um veículo em chamas no interior da base aérea de La Carlota, em Caracas, foi registrado em meio à madrugada de tensão vivida na capital venezuelana neste sábado (3) A imagem, captada após uma série de explosões no complexo militar, simboliza a escalada do conflito no país. Segundo um jornalista da AFP, fortes detonações, acompanhadas por sons semelhantes a aeronaves sobrevoando a região, ecoaram por volta das 2h.

O ataque ocorreu durante uma operação militar dos Estados Unidos na Venezuela. O governo norte-americano afirmou que a ação teve como alvo unidades estratégicas do país e que fazia parte de um esforço para capturar o presidente Nicolás Maduro, que enfrenta acusações criminais nos EUA.

De acordo com autoridades americanas, a operação envolveu o uso de aeronaves e de equipes terrestres. A força-tarefa enviada ao Caribe nos dias anteriores já estava posicionada para possíveis desdobramentos, segundo comunicados oficiais.

O Ministério da Defesa da Venezuela informou que partes de instalações militares foram atingidas e que equipes do país foram mobilizadas para responder aos impactos da operação. O governo venezuelano declarou que levará o caso ao Conselho de Segurança da ONU, alegando violação de sua soberania.