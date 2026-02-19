Coreia do Norte apresenta novos lançadores nucleares antes de congresso partidário

A Coreia do Norte afirmou nesta quinta-feira, 19, que seu líder, Kim Jong Un, realizou uma cerimônia para apresentar o destacamento de 50 novos veículos de lançamento para mísseis de curto alcance com capacidade nuclear. A cerimônia serviu para exibir suas crescentes capacidades militares, que representam uma ameaça para a rival Coreia do Sul, antes de um importante congresso do partido governista.

Em uma declaração separada, a irmã de Kim, autoridade em política externa, reconheceu o pedido de desculpas de um ministro sul-coreano em relação às supostas incursões de drones civis, mas afirmou que o Norte está reforçando a segurança da fronteira contra o Sul, considerado o "inimigo".

A Coreia do Norte suspendeu praticamente todas as negociações e a cooperação com a Coreia do Sul desde 2019, quando a diplomacia nuclear de Kim Jong-un com o presidente dos EUA, Donald Trump, fracassou devido às sanções lideradas pelos Estados Unidos.

As relações se deterioraram nos últimos anos, à medida que Kim abandonou o antigo objetivo norte-coreano de reunificação pacífica e declarou um sistema hostil de "dois Estados" na península coreana, uma posição que ele pode institucionalizar ainda mais na Constituição do Partido dos Trabalhadores durante o próximo congresso.

Fotos da mídia estatal mostraram fileiras de caminhões lançadores alinhados perto da Casa da Cultura 25 de Abril, local dos congressos do partido em 2016 e 2021.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) afirmou que os veículos dão suporte aos sistemas de lançamento de foguetes multiplicadores de 600 milímetros do país. Especialistas dizem que os foguetes de artilharia da Coreia do Norte confundem a distinção entre sistemas de artilharia e mísseis balísticos de curto alcance, pois podem gerar seu próprio impulso e são guiados durante o lançamento.

Eles fazem parte do crescente arsenal de armas de curto alcance com capacidade nuclear de Kim Jong-un, projetadas para sobrecarregar as defesas antimísseis da Coreia do Sul.

Em um discurso, Kim afirmou que os "maravilhosos" lançadores de foguetes são equipados com inteligência artificial e tecnologias avançadas de orientação, projetadas para realizar uma "missão estratégica", termo que implica em propósito nuclear.

Ele disse que o próximo congresso divulgará novos planos para expandir as capacidades de suas forças armadas nucleares, que já possuem diversos sistemas direcionados a aliados dos EUA na Ásia e mísseis de longo alcance potencialmente capazes de atingir o território continental dos EUA.