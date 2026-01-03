Lula deve convocar reunião de emergência após ataques dos EUA à Venezuela

Ministros e assessores do governo Lula devem participar, na manhã deste sábado (3), de uma reunião de emergência para tratar da ofensiva militar dos Estados Unidos na Venezuela e da captura do presidente Nicolás Maduro, anunciada ainda no início da manhã por Donald Trump.

Segundo o portal Metrópoles, Lula já foi informado por sua equipe sobre o comunicado feito pelo ex-presidente norte-americano. O chefe do Executivo brasileiro, de acordo com a coluna Igor Gadelha, ainda avalia a possibilidade de antecipar seu retorno a Brasília; até então, ele planejava encerrar o recesso apenas na segunda-feira (6).

O ataque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado (3) uma operação militar contra a Venezuela, com ataque à capital, Caracas. Segundo Trump, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado do país. A informação foi publicada na rede Truth Social.

A ação militar gerou reações imediatas do governo venezuelano, que decretou estado de emergência em todo o território nacional. Em comunicado, autoridades da Venezuela classificaram a ofensiva como uma “grave agressão militar perpetrada pelo governo atual dos Estados Unidos contra o território e a população venezuelanos”.