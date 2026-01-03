Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeio dos EUA

A Venezuela solicitou neste sábado (3) uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas em razão de um ataque militar dos Estados Unidos, que afirmaram ter capturado o presidente Nicolás Maduro.

"Diante da agressão criminosa cometida pelo governo dos EUA contra a Pátria, solicitamos uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, responsável por fazer valer o Direito Internacional", afirmou no Telegram o chanceler venezuelano, Yván Gil.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, gritou neste sábado (3) o slogan "venceremos" após os bombardeios dos Estados Unidos, depois dos quais o paradeiro do presidente Nicolás Maduro é desconhecido.

"Não é a primeira luta, não é a primeira batalha contra este povo", disse Cabello em uma mensagem transmitida pela TV estatal. "Ao final desses ataques, nós venceremos. Viva a pátria! Viva! Leais sempre! Traidores nunca!".