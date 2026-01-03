EUA bombardeiam quatro cidades da Venezuela, diz TV estatal

Quatro cidades da Venezuela foram alvo de ataques realizados pelos Estados Unidos na manhã deste sábado (3), segundo informações divulgadas pela emissora estatal venezuelana. As localidades atingidas incluem a capital Caracas, La Guaira e áreas dos estados de Miranda e Aragua.

De acordo com o canal oficial, as ofensivas atingiram zonas civis e militares. Em resposta, o governo venezuelano decretou estado de exceção em todo o território nacional.

Venezuela fala em “luta armada” contra ofensiva

O comunicado transmitido pela televisão estatal destacou que o país entrou em estado de alerta máximo. “São zonas civis e militares. Declaramos estado de exceção e passamos para a luta armada”, disse a emissora, atribuindo a informação a autoridades locais.

Trump confirma operação militar contra Caracas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado que a operação foi realizada em Caracas, com a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que teria sido levado para fora do país com a esposa. A declaração foi publicada na rede Truth Social.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, afirmou Trump.

Governo venezuelano convoca mobilização nacional

Em comunicado divulgado pela imprensa local, Maduro classificou os ataques como agressão imperialista. “Todo o país deve se mobilizar para derrotar essa agressão”, afirmou o presidente.

O ataque ocorreu dois dias após Nicolás Maduro declarar publicamente que estava disposto a dialogar com o líder norte-americano. Segundo ele, seria necessário tratar o assunto com seriedade, “com fatos em mãos”.