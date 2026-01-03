Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Vice de Maduro exige prova de vida após ataque dos EUA à Venezuela

Delcy Rodríguez disse desconhecer paradeiro do presidente e da primeira-dama; Trump afirmou que Maduro foi capturado e levado do país

O Liberal
fonte

Delcy Rodrigues, vice de Maduro na Venezuela (Reprodução)

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou neste sábado (3) que o governo ainda não tem informações sobre o paradeiro do presidente Nicolás Maduro, após ele ter sido capturado por forças dos Estados Unidos. A declaração foi feita em pronunciamento transmitido por uma rádio local.

Rodríguez exigiu do governo norte-americano uma prova de vida de Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, os dois foram retirados do país por via aérea durante uma operação militar de larga escala realizada na madrugada, que também atingiu Caracas com explosões.

Vice-presidente diz que Maduro previa ataque

“Diante dessa situação brutal e desse ataque, nós desconhecemos o paradeiro de Nicolás Maduro e da primeira-dama. Exigimos do governo Trump prova de vida imediata do presidente Maduro e da primeira-dama”, declarou Delcy Rodríguez.

Ela não informou o que acontecerá com a estrutura de governo do país nos próximos dias, mas destacou que estão sendo adotadas medidas com base no decreto de Estado de Comoção Externa, assinado anteriormente por Maduro.

Planos de defesa nacional foram ativados, diz governo

A vice-presidente disse que todas as forças do país estão em alerta. “O presidente Maduro já havia sido muito claro e advertido o povo venezuelano de que uma agressão dessa natureza podia acontecer. E a primeira coisa que ele disse foi: povo nas ruas”, afirmou.

image EUA bombardeiam quatro cidades da Venezuela, diz TV estatal
Ataques ocorreram em Caracas, La Guaira e em regiões dos estados de Miranda e Aragua; governo venezuelano declarou estado de exceção

image EUA x Venezuela: 3 países condenam ofensiva militar contra Caracas; Argentina comemora
Governos de Cuba, Irã, Rússia e Colômbia reagiram à ofensiva militar dos EUA; veja as mensagens

Segundo Rodríguez, o presidente também determinou a ativação das milícias e de “todos os planos de defesa integral da nação”. A vice-presidente reforçou que as Forças Armadas venezuelanas estão em “perfeita fusão militar, popular e policial”, seguindo ordens diretas de Maduro antes de seu desaparecimento.

Palavras-chave

mundo

eua x venezuela
Mundo
.
