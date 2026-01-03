Nicolás Maduro será julgado nos Estados Unidos, fala senador norte-americano

O Chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos (EUA), segundo o presidente Donald Trump, e será julgado no país norte-americano por acusações criminais. A informação foi dada pelo senador Mike Lee, em publicação no X. A captura ocorreu após o ataque dos EUA à nação sul-americana, nesse sábado (3).

No post, Mike disse que estava em ligação com o secretário Marco Rubio, que o informou sobre a prisão de Maduro. “A ação militar que vimos essa noite foi empregada para proteger e defender aqueles que executavam o mandado de prisão”, escreveu o senador. Além do presidente venezuelano, a esposa dele, Cilia Flores, também foi levada.

“Essa ação, provavelmente, se enquadra na autoridade inerente o presidente [Donald Trump], conforme o Artigo II da Constituição, para proteger o pessoal dos EUA de um ataque real ou iminente”, falou Mike. O senador encerrou o texto agradecendo a Rubio por mantê-lo informado.