Chanceler venezuelano diz que ministro brasileiro condenou ataque dos EUA em ligação

Segundo Yván Gil, Mauro Vieira expressou “forte condenação” e solidariedade após ação militar norte-americana na Venezuela

O Liberal
fonte

Ministro Mauro Vieira (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O chanceler da Venezuela, Yván Gil Pinto, afirmou ter conversado com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, horas após os ataques promovidos pelos Estados Unidos contra o território venezuelano. De acordo com o representante do governo de Nicolás Maduro, o diálogo ocorreu por telefone na manhã deste sábado (3/1).

“Tive uma conversa telefônica com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira, que manifestou a sua forte condenação deste inaudito ato de agressão militar criminosa contra o nosso povo. Também lhe agradecemos sinceramente as suas expressões de solidariedade”, destacou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela.

Apesar da declaração de Yván Gil, o governo brasileiro ainda não divulgou, até o momento, qualquer posicionamento oficial sobre a operação militar norte-americana. A ação, segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, resultou na captura de Nicolás Maduro, que teria sido retirado do país.

Conforme apurado pelo portal Metrópoles, na coluna de Igor Gadelha, o governo Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência no Itamaraty neste sábado para tratar dos desdobramentos da crise e avaliar os impactos na região.

POLÍTICA

Estados Unidos prometem trabalhar com lideranças da Venezuela se forem tomadas 'decisões certas'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que os EUA vão avaliar as lideranças venezuelanas

04.01.26 12h52

TRAGÉDIA

Mais 24 vítimas de incêndio na Suíça são identificadas, incluindo 11 adolescentes

A tragédia ocorreu na véspera de Ano Novo e deixou 40 mortos e 119 feridos

04.01.26 10h15

prisão federal

'Condições horripilantes': Maduro passa a noite na 'prisão dos famosos', em Nova York

Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, abriga mais de 1,3 mil detentos

04.01.26 9h51

comunicado oficial

Venezuela: China pede libertação imediata de Maduro e esposa

Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que a captura do presidente venezuelano e da primeira-dama viola direitos e normas internacionais

04.01.26 8h37

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

política

Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador dos EUA

Feeley foi embaixador dos EUA no Panamá e hoje atua como diretor executivo do Centro para a Integridade da Mídia das Américas (CMIA)

29.12.25 10h12

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

