Chanceler venezuelano diz que ministro brasileiro condenou ataque dos EUA em ligação

O chanceler da Venezuela, Yván Gil Pinto, afirmou ter conversado com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, horas após os ataques promovidos pelos Estados Unidos contra o território venezuelano. De acordo com o representante do governo de Nicolás Maduro, o diálogo ocorreu por telefone na manhã deste sábado (3/1).

“Tive uma conversa telefônica com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira, que manifestou a sua forte condenação deste inaudito ato de agressão militar criminosa contra o nosso povo. Também lhe agradecemos sinceramente as suas expressões de solidariedade”, destacou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela.

Apesar da declaração de Yván Gil, o governo brasileiro ainda não divulgou, até o momento, qualquer posicionamento oficial sobre a operação militar norte-americana. A ação, segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, resultou na captura de Nicolás Maduro, que teria sido retirado do país.

Conforme apurado pelo portal Metrópoles, na coluna de Igor Gadelha, o governo Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência no Itamaraty neste sábado para tratar dos desdobramentos da crise e avaliar os impactos na região.