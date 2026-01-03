Capa Jornal Amazônia
Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

O Liberal
fonte

Trump em coletiva de imprensa neste sábado (3) (Foto: JIM WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3) que manteve um diálogo direto com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após a captura do líder venezuelano durante uma operação conduzida por forças americanas. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa na qual Trump comentou os desdobramentos políticos e diplomáticos da ação. “Você tem que se render. Foi isso que eu disse a Nicolás Maduro”, afirmou o presidente americano.

Segundo Trump, houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura. “Eu não vou entrar nos detalhes da conversa, mas eu tive conversas com eles e eu falei: ‘você precisa se render’. Eu achei que ele chegou muito perto de fazer isso, mas agora acho que ele gostaria de ter feito”, disse.

VEJA MAIS

image Trump afirma que empresas dos EUA vão entrar e cuidar do petróleo da Venezuela
O presidente norte-americano afirmou que os EUA foram roubados pelo regime empregado por Maduro

image 'Vamos administrar a Venezuela até poder fazer uma transição segura', diz Trump
Presidente dos EUA fala em coletiva de imprensa sobre operação que capturou Nicolás Maduro

image Trump publica foto de Nicolás Maduro preso pelos Estados Unidos
Imagem divulgada na rede Truth mostra o líder venezuelano vendado e sob custódia dos EUA; Casa Branca promete detalhes em coletiva

As falas ocorreram após o anúncio oficial de que os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro em Caracas, em uma ação que, segundo Trump, teve como objetivo levar o presidente venezuelano à justiça americana. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
