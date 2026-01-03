Capa Jornal Amazônia
Trump afirma que empresas dos EUA vão entrar e cuidar do petróleo da Venezuela

O presidente norte-americano afirmou que os EUA foram roubados pelo regime empregado por Maduro

Da Redação
fonte

Em uma coletiva, Trump elogiou a eficácia dos militares americanos no ataque à Venezuela (Foto: JIM WATSON / AFP)

Após realizar um ataque à Venezuela e capturar o presidente Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump declarou, durante uma coletiva neste sábado (03), que empresas norte-americanas irão administrar o petróleo venezuelano.

“Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos EUA, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para o país”, afirmou

Como justificativa para a decisão, Trump afirmou que os EUA foram roubados pelo regime empregado por Maduro.

“Construímos a indústria petrolífera da Venezuela com talento, empenho e habilidade americanos, e o regime socialista a roubou de nós durante as administrações anteriores”.

O líder dos EUA classificou essa atitude da Venezuela como “um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país”.

Sobre a execução do ataque ao país latino-americano, Trump elogiou a eficácia dos militares, que segundo ele, não faziam algo assim desde a Segunda Guerra Mundial.

“Sob minhas ordens, as Forças Armadas dos Estados Unidos conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela, empregando um poderio militar americano esmagador, aéreo, terrestre e marítimo, para lançar um ataque espetacular, um ataque como não se via desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou Trump.

