O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente Lula coordena reunião com ministros para tratar da situação na Venezuela

Durante o encontro, o ministro da Defesa informou que, até o momento, não há registro de movimentação anormal na fronteira entre o Brasil e a Venezuela

Gabi Gutierrez
fonte

Presidente vetou o uso de linguagem não oficial da língua portuguesa. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente da República coordenou, na manhã deste sábado (3), uma reunião de emergência para discutir os desdobramentos dos recentes acontecimentos na Venezuela. O encontro reuniu ministros de áreas estratégicas do governo federal e teve como foco o monitoramento da fronteira, a segurança de brasileiros no país vizinho e a articulação diplomática diante da escalada da crise.

Participaram da reunião o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante o encontro, o ministro da Defesa informou que, até o momento, não há registro de movimentação anormal na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Segundo ele, a região segue sob monitoramento constante das forças de segurança, com contato direto mantido com o governador de Roraima.

Já o ministro das Relações Exteriores relatou os contatos realizados nas últimas horas com chanceleres de outros países e destacou que não há, até o momento, informações sobre brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques. O chefe da diplomacia brasileira afirmou ainda que o Itamaraty mantém comunicação permanente com a Embaixada do Brasil na Venezuela para acompanhar a situação interna e prestar eventual assistência consular.

Uma nova reunião está prevista para o final da tarde deste sábado, quando o governo federal deve atualizar as informações e reavaliar as medidas adotadas diante da evolução do cenário no país vizinho.




