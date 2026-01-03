Trump publica foto de Nicolás Maduro preso pelos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou às 13h23 deste sábado (3), em sua rede social Truth, uma foto que mostra Nicolás Maduro preso a bordo do navio militar USS Iwo Jima. A imagem veio acompanhada da legenda curta: “Nicolás Maduro a bordo do USS Iwo Jima.” Na fotografia, Maduro aparece com venda nos olhos, usando fones de ouvido e segurando uma garrafa de água.

O USS Iwo Jima (LHD-7) é um grande navio de assalto anfíbio da classe Wasp da Marinha dos Estados Unidos, comissionado em 2001 e ainda em serviço. A embarcação é capaz de transportar tropas, helicópteros e aeronaves, sendo utilizada tanto em operações de combate quanto em missões humanitárias, como no apoio às vítimas do furacão Katrina. O uso do navio como local de detenção temporária aumenta o peso político e militar da imagem divulgada por Trump.

VEJA MAIS

Segundo informações divulgadas por autoridades norte-americanas, Maduro e sua esposa teriam sido capturados no início de 3 de janeiro durante uma operação militar dos EUA na Venezuela e levados de helicóptero para o USS Iwo Jima. O casal estaria a caminho de Nova York, onde deve responder a acusações federais.