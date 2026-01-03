Trump detalha ataque à Venezuela em coletiva de imprensa
A operação das forças militares ocorreu na madrugada deste sábado (3), resultando na captura de Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, programou para 13 horas (horário de Brasília) uma coletiva de imprensa para dar detalhes da ação militar norte-americana na Venezuela, neste sábado (3).
Caracas, capital venezuelana, foi surpreendida nesta madrugada com explosões e bombardeios registrados nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, além do litoral e na cidade costeira de Higuerote, em meio a uma ofensiva atribuída pelos Estados Unidos a alvos civis e militares no país sul-americano.
Logo depois dos ataques, Trump disse nas redes sociais que o presidente Nicolas Maduro e a primeira-dama, Cilia Flores, tinham sido capturados e retirados do país.
Ataques começaram nesta madrugada
Depois, em entrevista à rede de TV Fox News, ainda confirmou que Maduro e esposa foram detidos e levados de helicóptero a um navio de guerra da Marinha norte-americana e que está a caminho de Nova York.
Disse ainda que acompanhou a ação ao vivo e que o futuro do governo venezuelano ainda será definido.
