Após prever ataque dos EUA, astróloga diz que Brasil pode ser afetado; veja

Uma astróloga que viralizou nas redes sociais após afirmar ter previsto com antecedência o ataque dos Estados Unidos na Venezuela voltou a alertar para um possível agravamento do cenário internacional, com risco de um conflito em escala global e envolvimento do Brasil. As declarações foram publicadas no perfil Espaço Espiritualista, que reúne conteúdos voltados à espiritualidade e à astrologia.

A nova previsão ganhou grande repercussão por ocorrer logo após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a captura de Nicolás Maduro durante uma ofensiva militar realizada na madrugada deste sábado (3/1). Segundo informações divulgadas pelo governo americano, a operação teria ocorrido em grande escala, com explosões registradas em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, além da captura da primeira-dama Cilia Flores.

VEJA MAIS

De acordo com a previsão, os próximos meses exigem “atenção máxima”, já que os desdobramentos do ataque à Venezuela poderiam desencadear uma reação em cadeia entre potências internacionais. Na avaliação publicada nas redes sociais, o cenário tem potencial para evoluir para um conflito de maiores proporções.

A previsão afirma que o Brasil estaria envolvido nesse contexto, seja de forma política, econômica ou estratégica.

“2026 será um ano marcado por muitas turbulências e disputas pelo poder. Vejo uma nação muito poderosa em busca de se tornar ainda mais rica. Os Estados Unidos lutarão por isso com todas as forças e a Venezuela ou outro país latino já está na mira dos EUA. Isso tudo irá desencadear algo mundial. É muito forte o que eu vejo aqui. E o Brasil também entrará nessa disputa”, diz o texto publicado no final de 2025.

Previsão publicada no Instagram. (Reprodução/Instagram)