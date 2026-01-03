Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Após prever ataque dos EUA, astróloga diz que Brasil pode ser afetado; veja

Previsão divulgada nas redes sociais ganhou repercussão após acertos anteriores apontados pela própria astróloga

Hannah Franco
fonte

Astróloga que previu ataque na Venezuela alerta para risco de guerra mundial com envolvimento do Brasil (YORGOS KARAHALIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Uma astróloga que viralizou nas redes sociais após afirmar ter previsto com antecedência o ataque dos Estados Unidos na  Venezuela voltou a alertar para um possível agravamento do cenário internacional, com risco de um conflito em escala global e envolvimento do Brasil. As declarações foram publicadas no perfil Espaço Espiritualista, que reúne conteúdos voltados à espiritualidade e à astrologia.

A nova previsão ganhou grande repercussão por ocorrer logo após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a captura de Nicolás Maduro durante uma ofensiva militar realizada na madrugada deste sábado (3/1). Segundo informações divulgadas pelo governo americano, a operação teria ocorrido em grande escala, com explosões registradas em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, além da captura da primeira-dama Cilia Flores.

VEJA MAIS

image Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula
O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

image Com Nicolás Maduro capturado pelos EUA, quem governa a Venezuela agora?
Anúncio dos Estados Unidos sobre a detenção do presidente venezuelano gera incerteza política e levanta debate constitucional sobre a sucessão no país

De acordo com a previsão, os próximos meses exigem “atenção máxima”, já que os desdobramentos do ataque à Venezuela poderiam desencadear uma reação em cadeia entre potências internacionais. Na avaliação publicada nas redes sociais, o cenário tem potencial para evoluir para um conflito de maiores proporções.

A previsão afirma que o Brasil estaria envolvido nesse contexto, seja de forma política, econômica ou estratégica.

“2026 será um ano marcado por muitas turbulências e disputas pelo poder. Vejo uma nação muito poderosa em busca de se tornar ainda mais rica. Os Estados Unidos lutarão por isso com todas as forças e a Venezuela ou outro país latino já está na mira dos EUA. Isso tudo irá desencadear algo mundial. É muito forte o que eu vejo aqui. E o Brasil também entrará nessa disputa”, diz o texto publicado no final de 2025.

image Previsão publicada no Instagram. (Reprodução/Instagram)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Venezuela

EUA

Previsão

Vidente

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

DIPLOMACIA

Chanceler venezuelano diz que ministro brasileiro condenou ataque dos EUA em ligação

Segundo Yván Gil, Mauro Vieira expressou “forte condenação” e solidariedade após ação militar norte-americana na Venezuela

03.01.26 9h11

Habitação

Minha Casa Minha Vida quer chegar a 3 milhões de unidades contratadas em 2026

Investimento público superou R$ 300 bilhões, priorizando famílias de baixa renda e ampliando faixas de financiamento

02.01.26 13h51

Brasil

Incêndio de grande proporção atinge Colégio Marista Santa Maria no RS

Moradores próximos tiveram de deixar suas casas por causa da intensa fumaça

26.12.25 21h33

Onda de calor no fim do ano: cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média

26.12.25 16h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

DÁ PRA ACREDITAR?

Bolsonaro e irmão marcam número 13, apostam e ganham na Mega da Virada; veja quanto foi!

A aposta premiada, sorteada na quinta-feira (1º), foi feita por meio de um bolão, em parceria com o irmão Renato Bolsonaro e um assessor.

02.01.26 9h53

POLÍCIA

Bebê de 11 meses é morta em Buriticupu; tio suspeito do crime é assassinado pelo pai da criança

Caso ocorreu durante a virada do ano e é investigado pela Polícia Civil do Maranhão

03.01.26 19h06

NOVA GUERRA MUNDIAL?

Após prever ataque dos EUA, astróloga diz que Brasil pode ser afetado; veja

Previsão divulgada nas redes sociais ganhou repercussão após acertos anteriores apontados pela própria astróloga

03.01.26 17h30

HAJA GRANA!

Mega da Virada: veja de onde são os ganhadores, valores que receberão e prêmios da quina e da quadra

No total, seis apostas foram as vencedoras, sendo de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas no meio online.

01.01.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda