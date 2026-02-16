Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo durante uma visita à casa de uma amiga no bairro Jardim Esplanada, em Dourados (MS). A jovem procurou atendimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), acompanhada da mãe.

De acordo com o registro policial, a vítima chegou à unidade por volta das 3h10 para formalizar a ocorrência.

Vítima foi convidada por redes sociais

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela, no bairro Jardim Esplanada, em Dourados (MS). A jovem chegou ao local por volta das 18h, mas foi recebida pelo irmão da amiga, de 18 anos, e por outros rapazes, que informaram que a moradora não estava e insistiram para que ela aguardasse dentro da casa.

Ainda segundo o relato, sob o argumento de que conversaria com outro adolescente, a vítima foi conduzida até um dos quartos do imóvel. No cômodo, ela teria sido impedida de sair, enquanto outros envolvidos permaneceram do lado de fora, bloqueando portas e janelas.

A jovem afirmou à polícia que um dos suspeitos utilizou força física para cometer o abuso, enquanto os demais teriam dado suporte, impedindo qualquer tentativa de fuga. Durante a ação, ela disse ter entrado em estado de choque.

Caso é investigado

Após o ocorrido, a adolescente conseguiu deixar a residência e buscou ajuda com uma vizinha. Em seguida, comunicou o fato à mãe, que a acompanhou até a delegacia para registrar a denúncia. Conforme o registro policial, horas depois, os mesmos suspeitos teriam arremessado pedras contra a casa da família da vítima.

O caso foi registrado como estupro coletivo, estupro de vulnerável e também houve pedido de medida protetiva de urgência pela família da menor de idade. A Polícia Militar foi acionada e dois indivíduos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).