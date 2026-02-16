Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela

Gabrielle Borges
fonte

A jovem foi vítima de violência sexual pelo irmão da amiga e demais amigos. Imagem Ilustrativa (Reprodução/Freepik)

Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo durante uma visita à casa de uma amiga no bairro Jardim Esplanada, em Dourados (MS). A jovem procurou atendimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), acompanhada da mãe.

De acordo com o registro policial, a vítima chegou à unidade por volta das 3h10 para formalizar a ocorrência. 

Vítima foi convidada por redes sociais

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela, no bairro Jardim Esplanada, em Dourados (MS). A jovem chegou ao local por volta das 18h, mas foi recebida pelo irmão da amiga, de 18 anos, e por outros rapazes, que informaram que a moradora não estava e insistiram para que ela aguardasse dentro da casa.

Ainda segundo o relato, sob o argumento de que conversaria com outro adolescente, a vítima foi conduzida até um dos quartos do imóvel. No cômodo, ela teria sido impedida de sair, enquanto outros envolvidos permaneceram do lado de fora, bloqueando portas e janelas.

A jovem afirmou à polícia que um dos suspeitos utilizou força física para cometer o abuso, enquanto os demais teriam dado suporte, impedindo qualquer tentativa de fuga. Durante a ação, ela disse ter entrado em estado de choque.

VEJA MAIS

image Adolescente é vítima de estupro coletivo após ser confundida com namorada de traficante
A Polícia Civil afirma que ela foi sentenciada pelos traficantes ao estupro coletivo, sofreu diversas lesões e só foi libertada quando um dos criminosos percebeu o mal-entendido


image Moon Taeil, ídolo do K-pop e ex-NCT, é condenado por estupro coletivo na Coreia do Sul
Embora caso tenha sido considerado grave por juiz, cantor e outros dois homens envolvidos receberam metade da pena mínima prevista pela legislação sul-coreana


image Faculdade Santa Marcelina interdita atlética de Medicina após faixa com alusão a estupro
A denúncia foi feita na segunda-feira, 17, pelo Coletivo Francisca, um grupo formado por alunas e ex-alunas da faculdade.


 

Caso é investigado

Após o ocorrido, a adolescente conseguiu deixar a residência e buscou ajuda com uma vizinha. Em seguida, comunicou o fato à mãe, que a acompanhou até a delegacia para registrar a denúncia. Conforme o registro policial, horas depois, os mesmos suspeitos teriam arremessado pedras contra a casa da família da vítima.

O caso foi registrado como estupro coletivo, estupro de vulnerável e também houve pedido de medida protetiva de urgência pela família da menor de idade. A Polícia Militar foi acionada e dois indivíduos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

polícia

estupro coletivo

estupro de vulnerável
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela

16.02.26 9h13

CARNAVAL

Mestre-sala e porta-bandeira levam tombo em desfile devido a óleo na avenida

O segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos do Tatuapé, Rud Gonçalves e Stefany Dias, caiu durante a apresentação desse sábado (14)

15.02.26 8h26

ORAÇÃO

Oração para afastar o mal do lar e da família

Confira a oração rápida para afastar o mal do lar e da família

07.02.23 22h00

BRASIL

Adolescente acusa Pedro Turra de tortura com choque e episódios de humilhação

O ex-piloto de Fórmula Delta, de 19 anos, se tornou réu pelo homicídio de Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, no Distrito Federal

15.02.26 10h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda