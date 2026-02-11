Adolescente é vítima de estupro coletivo após ser confundida com namorada de traficante

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira, 11, uma operação para cumprir cinco mandados de prisão e um de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Questionada sobre o número de prisões efetuadas, a Polícia Civil não respondeu às tentativas de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

De acordo com a corporação, a vítima morava perto da comunidade do Trio do Ouro, dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), e frequentava o local por ter parentes na região.

Conforme a polícia, no dia da agressão, ocorrida no início do mês, a menina teria sido confundida com a namorada de um criminoso do Comando Vermelho (CV), facção rival do TCP, e submetida ao chamado "tribunal do tráfico" - uma espécie de julgamento paralelo imposto por grupos criminosos contra opositores.

A Polícia Civil afirma que ela foi sentenciada pelos traficantes ao estupro coletivo, sofreu diversas lesões e só foi libertada quando um dos criminosos percebeu o mal-entendido. A adolescente procurou atendimento médico devido às lesões e a corporação foi informada sobre o caso.

Segundo as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, uma mulher está entre os sete envolvidos no crime e foi a responsável por segurar a vítima. Entre os demais suspeitos, um foi preso na semana passada após ser agredido e outro foi morto por criminosos. As circunstâncias da morte são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

A operação desta quarta-feira teve como alvos a mulher, o suspeito já preso, outros três homens e um adolescente, em São João de Meriti e Belford Roxo. A ação foi conduzida pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada.