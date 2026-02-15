Meninos tentam se comunicar com gringo em Libras: ‘Acharam que ele era surdo’

A baiana Karine Eliz Bispo divertiu internautas ao mostrar uma interação entre o namorado inglês, Izaac, e alguns meninos. Karine levou Izaac para conhecer a família em Anuri, no interior da Bahia, e avisou que ele “não entendia nada”. Então, os garotos pensaram que ele tinha deficiência auditiva.

Durante o contato, eles tentaram se comunicar por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e chegaram a dar um “oi” sincronizado a Izaac, que não compreendeu. O momento arrancou risadas dos meninos. “Ninguém explica a Bahia”, escreveu Karine.

Nos comentários, usuários do Instagram riram da situação e elogiaram o desempenho dos garotos. “O bom do brasileiro que a gente quer falar de qualquer jeito mesmo sem saber falar”, escreveu uma internauta. “Os divos bem acessíveis”, disse outra. “Eles tentando a comunicação de qualquer jeito, perfeitos demais”, afirmou um perfil.