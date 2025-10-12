Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Crítico gringo se rende a Gaby Amarantos, elogia 'Rock Doido' e compara a Beyoncé

Anthony Fantano, especialista musical americano conhecido por suas resenhas afiadas no YouTube, destaca autenticidade e inovação no novo trabalho da cantora brasileira

Gabrielle Borges
fonte

Anthony comparou o projeto da paraense a grandes espetáculos ao vivo e a discos como Renaissance de Beyoncé e El Último Tour del Mundo de Bad Bunny (Reprodução/Youtube)

O impacto de "Rock Doido", novo álbum da cantora e compositora Gaby Amarantos, ultrapassou fronteiras. A artista paraense, conhecida por misturar ritmos amazônicos com pop e eletrônica, surpreendeu com um trabalho ousado, conceitual e carregado de identidade.

E não foi só o público brasileiro que aprovou: o influente crítico americano Anthony Fantano, com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, se mostrou encantado com o disco. Famoso pelo canal The Needle Drop, publicou elogios à ousadia sonora e estética do projeto.

Em vídeo recente publicado no The Needle Drop, Fantano elogiou a produção do álbum, a voz poderosa de Gaby e a mistura de estilos. Para ele, “Rock Doido” é um exemplo vibrante de como a música pode ser inovadora sem perder suas raízes. Anthony comparou o projeto da paraense a grandes espetáculos ao vivo e a discos como "Renaissance" de Beyoncé e El Último Tour del Mundo de Bad Bunny.

“É um álbum que soa como nenhum outro. É caótico, divertido, e muito bem produzido. Um verdadeiro turbilhão tropical”, comentou o crítico.

O "rock doido" de Gaby Amarantos

Lançado em setembro de 2025, "Rock Doido" marca um novo momento na carreira de Gaby Amarantos. A artista mergulha em uma sonoridade mais pesada e experimental, misturando  ritmos como tecnobrega, carimbó, cúmbia e elementos eletrônicos.O disco é uma viagem sonora que reflete as contradições da Amazônia urbana

"FOGUINHO": O hit quente do álbum

Uma das grandes surpresas do disco é a faixa "Foguinho", que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Gaby. Com beat contagiante e letra provocante, a música viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok, sendo usada em milhares de vídeos de dança.

A faixa também chegou ao top 50 do Spotify Brasil e foi incluída em playlists internacionais, consolidando o potencial global do som de Gaby Amarantos.

Aclamação da crítica

Além de Fantano, "Rock Doido" recebeu elogios de diversos veículos especializados. A Rolling Stone Brasil classificou o álbum como “um dos lançamentos mais importantes do ano”, enquanto o Stereogum destacou a “coragem artística e autenticidade de Gaby”. O disco foi descrito como um “ritual pop amazônico com pegada punk”.

A crítica especializada tem celebrado o trabalho como uma verdadeira renovação da música pop brasileira, apontando Gaby como uma das artistas mais relevantes da atualidade

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.

.
