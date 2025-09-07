Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gaby Amarantos e o Rock Doido que somos: o maior ato pop do tecnobrega paraense

Leia o texto especial do jornalista e ator Leandro Ferreira, analisando "Rock Doido", de Gaby Amarantos.

Leandro Ferreira (especial para O Liberal)
fonte

Capa de "Rock Doido", de Gaby Amarantos (Imagem: Divulgação)

Com amor, à Gaby e ao Rock Doido que somos.

Quando Gaby Amarantos divulgou a capa do seu mais recente álbum, Rock Doido, inspirado em uma das capas mais icônicas de todos os tempos, o aclamado Dangerous, de Michael Jackson, eu imaginei que dali sairia algo gigante, mas não estava preparado para o que ouviria, veria e, sobretudo, sentiria: o nascimento do maior ato pop do tecnobrega paraense.

Pode ser muito cedo para o definir assim, mas a ousadia de toda a produção não me deixa escolha: Rock Doido é um desbunde sonoro, visual e estético. Bebendo, ou melhor, virando a garrafa das melhores referências, memes e clássicos da cultura popular paraense, o álbum é, após o sucesso laureado do resgate do TecnoShow, um manifesto de amor pelos fundamentos da arte de Gaby.

VEJA MAIS

image De Beyoncé ao tecnobrega, 'Rock Doido' conecta referências globais e amazônicas em uma só produção
Produção de clipe usou apenas um celular e contou com 250 pessoas na cena final

image Gaby Amarantos estreia ‘Rock Doido’ com filme no YouTube e disco disponível nas plataformas digitais
Projeto reúne artistas, dançarinos, influenciadores e moradores de Jurunas e Condor em experiência audiovisual inédita

Para falar sobre como Gabriela Amaral dos Santos chega aqui, é preciso lembrar rapidamente da sua carreira. Como vocalista do Tecnoshow, fez parte de um dos primeiros movimentos de saída do tecnobrega da marginalidade e a sua justíssima elevação a patrimônio cultural do estado. A voz potente logo ganhou destaque e eu lembro claramente quando cantou com a Orquestra Imperial e finalmente houve a constatação de que Gaby era uma artista para além do nicho.

Várias foram as tentativas ao longo dos anos de estabelecer o gênero no Brasil e uma delas vem com o próprio Treme, de 2012, álbum de enorme sucesso impulsionado principalmente pelo hit Ex Mai Love, tema de abertura da novela Cheias de Charme. O álbum, entre outras faixas, conta com (Ela tá) Beba Doida, Gemendo e Faz o T, clássicos do tecnobrega, mas que contam com uma limpeza sonora que de certa forma os afasta do caminho que naturalmente o gênero toma dentro do Pará, o tornando cada vez mais único.

Com Purakê, de 2021, entre outros lançamentos anteriores, Gaby tenta emplacar Arreda, faixa com participação de Viviane Batidão e Leona Vingativa, em um álbum que passeia por diversas sonoridades. Destaco esta faixa porque eu tenho a sensação de que há um pedido de licença nele para ser. É, por essência, um tecnobrega, mas não emociona como tal.

Entendendo isso, chegamos ao renascimento de TecnoShow (2022). Com produção magistral de Félix Robatto, merecidamente ganhador de um Grammy Latino, o álbum traz Gaby não somente para perto, mas para dentro de Belém, do atual contexto da periferia da cidade, a sonoridade que se renova, as aparelhagens que abrigam um novo contexto. É uma mistura da nostalgia dos anos 2000 com o frescor dos novos caminhos do tecnobrega. Gaby entendeu o futuro ancestral.

Rock Doido mergulha no que há de mais atual na cena paraense e escancara, para quem quiser sentir, o melhor a cena pode oferecer. Seguindo uma noite inteira, sem respiros ao ouvinte, nem nos interlúdios. O formato non-stop deixa a sequência o puro suco do caos que é se permitir estar no rock. É sujo, é dançante e – como uma boa marcante – emociona.

Como numa boa aparelhagem, são muitos os ritmos que se complementam nessa grande noite quente. Nada parece estar encaixado aleatoriamente, nem as participações, letras ou nuances. Até Lauana Prado parece funcionar perfeitamente nessa noite.

Há uma gana feroz para mais um Grammy, e há todas as condições para tal feito, mas o que torna Rock Doido tão grandioso e verdadeiro é a sua visualidade. Filmado com celular, em um plano sequência de tirar o fôlego de pouco mais de vinte minutos, a obra não é perfeita e por isso é tão autêntica, tão nossa. Cada cenário conversa de maneira brilhante com o avançar da noite de rock doido, cada trecho com sua narrativa.

Gaby brilha incessantemente, mas não sozinha. As participações especiais masculinas estão lá, mas o destaque, assim como no álbum, são as damas da noite. Keila e Suanny Batidão, nomes consolidados da cena do tecnobrega no Pará acompanham Gaby como suas amigas, Viviane Batidão e Lauana Prado são estrelas nos bares da Condor e Isabella Pamplona, atual Miss Beleza T Brasil serve uma beleza viciante. Scarlety Queen serve drama e, como se não fosse suficiente, ela nos presenteia com a beleza de quadrilheiras e quadrilheiros para acompanhar a versão de Crina Negra, clássico dos clássicos da quadra junina paraense.

A direção de tudo isso são das mentes talentosíssimas do Altar Sonoro, que já assinaram também os maravilhosos clipes de "Sou do Norte", de Zaynara; "Profano", de Jaloo "Mulher da Amazônia", com a própria Gaby e Zaynara. Guilherme Takshy e Naré, saibam, o nome de vocês já está na história do audiovisual paraense.

Por fim, Rock Doido é sobre não ficar parado. Se ele não te tira para dançar, tira do conforto de pensar o lugar que o tecnobrega ocupa hoje. Nos reanima, tira um sorriso do rosto e até algumas lágrimas de saudade. Pará é Rock Doido. E Gaby, nunca mais arrede, tu és tecnobrega.

Leandro Ferreira (@oleandrole) é jornalista, ator e servidor público radicado em São Paulo. Apaixonado por cultura popular, vive com saudade de casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tecnobrega

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos Tecnoshow

leandro ferreira

texto especial

Música

CULTURA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESPECIAL

Gaby Amarantos e o Rock Doido que somos: o maior ato pop do tecnobrega paraense

Leia o texto especial do jornalista e ator Leandro Ferreira, analisando "Rock Doido", de Gaby Amarantos.

07.09.25 10h14

CULTURA

Simone Mendes pede desculpas após exibir bandeira do Pará durante show em Manaus: 'falha técnica'

O episódio ocorreu na sexta (5/9), no primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, ao som de “Copo de Veneno”, faixa paraense do gênero tecnomelody

06.09.25 20h48

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda