Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gaby Amarantos estreia ‘Rock Doido’ com filme no YouTube e disco disponível nas plataformas digitais

Projeto reúne artistas, dançarinos, influenciadores e moradores de Jurunas e Condor em experiência audiovisual inédita

Amanda Martins
fonte

Cantora Gaby Amarantos lança "Rock Doido: O Filme" (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A cantora Gaby Amarantos reuniu artistas e convidados na noite desta quinta-feira (28), no Auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola, em Belém, para o lançamento do projeto audiovisual Rock Doido: O Filme”. Gravado em plano sequência na periferia da capital paraense, utilizando apenas celular, o filme retrata ao vivo a força cultural da Amazônia, com a mistura de ritmos do tecnobrega e das tradicionais aparelhagens de som. O curta-metragem chega ao YouTube às 23h45 do mesmo dia.  Já o álbum Rock Doido”, com 22 faixas inéditas e parcerias de artistas locais e uma participação nacional, com sertaneja Lauana Prado, foi disponibilizado nas plataformas digitais nas primeiras horas de sexta-feira (29).

VEJA MAIS

image Anitta confirma data que virá para Belém participar do Global Citizen Festival; saiba quando
Ela se junta a um time de atrações de destaque no line-up, que inclui Chris Martin (Coldplay), Seu Jorge e Gaby Amarantos, além de lideranças indígenas como o Cacique Raoni Metuktire

image CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica
Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

image Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação
A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

Durante o evento, Gaby explicou que a ideia do projeto surgiu ainda em 2012, após o lançamento do seu primeiro disco, “Treme”. “A gente vem há quase 13 anos mostrando para o Brasil o que era o movimento do tecnobrega e do tecnomelody feito na periferia. O ‘Rock Doido’ é a consolidação disso tudo”, afirmou.

A cantora contou que a inspiração veio após uma festa de aparelhagem na Florentina, casa de shows localizada no bairro do Jurunas, em Belém. “Eu trouxe pessoas de São Paulo, do Rio e de Belo Horizonte para essa festa. No momento do auge, quando o fogo e a pirotecnia tomaram conta, todos ficaram impactados. Foi ali que entendi que esse seria meu próximo trabalho”, relatou.

image Convidados assistem em primeira mão o audiovisual "Rock Doido: O Filme" (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo Gaby, o objetivo do seu novo trabalho é ‘mostrar para o mundo o que é estar em uma festa de aparelhagem’ e, ao mesmo tempo, valorizar as raízes do movimento.

No filme, a artista retoma a personagem Xirley, criada em seu primeiro videoclipe. A trama mostra a personagem saindo de casa para viver uma jornada pelo universo das famosas festas típica do subúrbio de Belém. “Ela encontra três amigas e juntas decidem viver essa odisseia nessa ópera tecnobrega. No caminho, surgem personagens que se encaixam nessa narrativa”, explicou Gaby sobre o contexto do clipe atual.

Entre os destaques, estão o dançarino Leandro, interpretando Shake, um dos amantes de Xirley; Patrick Peixoto, que vive um policial; Félix Robatto, como a entidade Zé Goteira; além de participações de nomes da cena cultural paraense, como Leona, Amandinha do Hot, a influenciadora Pamela Caroline Barbosa, a miss Isabella Pamplona e a cantora Scarlety Queen

Convidados e participações especiais

O projeto reúne mais de 250 pessoas, entre artistas, companhias de dança, músicos e moradores das comunidades de Jurunas e Condor. O lendário Rubi, uma das principais aparelhagens do Pará, também foi integrado ao cenário com a participação do DJ Gigio Boy.

Entre as participações musicais, Viviane Batidão interpreta a faixa “Te Amo Fud*d*”; Lauana Prado aparece em clima intimista com “Não Vou Chorar”; a Gang do Eletro apresenta “Tumbalatum”; e MC Dourado dá voz à explosiva “Cerveja Voadora”.

image Keila Gentil e Gaby Amarantos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Foi um encontro muito especial. Nunca tínhamos gravado oficialmente com a Gaby como Gang do Eletro, e ela sempre foi nossa madrinha. Este projeto marca um momento muito importante para o nosso estado”, disse Keila Gentil, integrante do grupo.

Mobile

A direção do filme ficou a cargo de Naré e Guilherme Takshy, do Altar Sonoro, que destacaram os desafios de gravar em plano sequência, sem cortes, em plena periferia. “Tínhamos apenas uma chance de fazer tudo dar certo. Foi um trabalho dinâmico, com várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. Ver tudo pronto foi emocionante”, contou Naré.

image Os diretores do filme em plano sequência Naré e Guilherme Takshy (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Guilherme ressaltou o caráter experimental da obra.  “Incluímos elementos que vão de referências árabes até inspirações de Bollywood. Colocamos desde motoqueiro com cabeça de cavalo até piscinas no meio da cena. Tudo isso dentro do universo da aparelhagem”, disse.

Com estética inspirada nos sets das aparelhagens de som, o álbum e o filme foram concebidos como experiências contínuas, sem interrupções. “É um apanhado de tudo o que somos. Um projeto que nasceu, cresceu e foi realizado na periferia de Belém, mostrando a potência da Amazônia para o Brasil e para o mundo”, resumiu Gaby Amarantos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

gaby amarantos

Rock Doido - O Filme

rock doido

gaby amarantos

celebridades

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

TREME

Gaby Amarantos estreia ‘Rock Doido’ com filme no YouTube e disco disponível nas plataformas digitais

Projeto reúne artistas, dançarinos, influenciadores e moradores de Jurunas e Condor em experiência audiovisual inédita

28.08.25 22h10

PARA FAMÍLIA

Festival traz shows gratuitos neste final de semana para Belém

Evento ocorre nos dias 30 e 31 de agosto e reúne música, gastronomia e atrações infantis no Bosque Grão-Pará

28.08.25 13h34

espetáculo

Peça 'O Vendedor de Sonhos' chega a Belém em duas sessões

Sucesso de público e vista por mais de 300 mil pessoas, será apresentada no Teatro Resolve

28.08.25 10h53

PROGRAMAÇÃO

Festival celebra cerâmica e carimbó no Marajó

Evento será realizado entre os dias 5 e 7 de setembro e promete uma imersão na cultura e tradição da arte marajoara

28.08.25 9h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Junior Lima admite já ter feito parte de um trisal com a esposa: “Vivi bastante”

A revelação aconteceu durante sua participação no programa Lady Night

27.08.25 17h11

Na pele

'Pastora do Pix' chegou a fazer tatuagem em homenagem a Hytalo Santos: 'não vou mentir'

Ela revelou, também, que seu filho já se envolveu com uma das jovens que viviam na casa do influenciador

27.08.25 16h39

famosos

Wanessa Camargo desmente rumores de affair com ator e confirma relacionamento com Dado Dolabella

Artista revelou que mantinha relação discreta com Dolabella e explicou que colega da Dança dos Famosos apenas prestou suporte emocional.

28.08.25 8h27

SERÁ?

Virginia Fonseca é flagrada com Duda Freire em momento íntimo e gera rumores de affair

Influenciadora apareceu recebendo “cheirinho no cangote” e seguidores levantaram suspeitas de romance

27.08.25 21h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda