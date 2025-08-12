Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

Amanda Martins
fonte

A anfitriã da festa Gaby Amarantos (Adriano Nascimento / Especial O Liberal)

Belém celebrou na última terça-feira (5) os 47 anos da cantora Gaby Amarantos com a segunda edição do “Xarque da Gaby”. O evento, que ultrapassa uma festa tradicional, consolidou-se como espetáculo de música, moda e cultura amazônica, reunindo artistas locais, convidados especiais e influenciadores paraenses.

Confira quem esteve por lá:

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

VEJA MAIS

image ‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém
Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

image Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação
A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

image Gaby Amarantos celebra aniversário com festa ‘Rock Doido’ na Cidade Velha
Noite teve shows de MC Dourado, Gang do Eletro, Aparelhagem Crocodilo e convidados como Maju Coutinho e Thalma de Freitas.

Com o tema “Rock Doido”, a festa teve um line-up variado, incluindo MC Dourado, Gang do Eletro, Aparelhagem Crocodilo, DJ Pedrita, DJ GigioBoy, DJ Lucas Mariano e Carabao. Entre os convidados estavam Maju Coutinho, Thelma de Freitas, Suanny Batidão, Keila Gentil, Leona Vingativa e Dina Carmona.

Gaby usou figurino futurista assinado por Bruno Pimentel, com blusa e saia em preto e branco e brilho intenso, definido por ela como “Rock Doido surrealista”, simbolizando “os olhos que tudo veem”.

Os convidados apostaram em looks inspirados na aparelhagem, na cultura amazônica futurista e na bandeira do Pará, em um verdadeiro show de criatividade. Algumas influenciadoras e cantoras, chamadas “Embaixadoras”, usaram roupas com significado especial na carreira de Gaby.

Criado em 2023 como encontro cultural, o “Xarque da Gaby” cresceu e ganhou destaque no calendário artístico do Pará. Gaby explicou que, para os artistas locais, é um momento de celebração; para os convidados de fora, uma imersão cultural no Pará.

“É um momento para as pessoas irem para o meio da floresta, abraçar uma árvore, e ver o mundo através do nosso olhar, da periferia. Não é só mostrar os pontos turísticos, que são maravilhosos, como a Estação das Docas. A ideia é levar para o bairro do Jurunas, para a aparelhagem, para essa cultura ‘rock doido’ que pulsa na nossa terra”, disse a cantora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

cena bis

xarque da gaby

gaby amarantos

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

NOVIDADE

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

11.08.25 20h12

OPORTUNIDADE

Curro Velho abre inscrições para 38 oficinas gratuitas; prazo encerra na quinta-feira (14/08)

Atividades serão realizadas entre 18 de agosto e 5 de setembro, com opções em animação, audiovisual e artes digitais

11.08.25 19h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Errada não tá

Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica

A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

11.08.25 17h51

perigo

Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

11.08.25 12h17

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda