Belém celebrou na última terça-feira (5) os 47 anos da cantora Gaby Amarantos com a segunda edição do “Xarque da Gaby”. O evento, que ultrapassa uma festa tradicional, consolidou-se como espetáculo de música, moda e cultura amazônica, reunindo artistas locais, convidados especiais e influenciadores paraenses.

Confira quem esteve por lá:

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica Tainah Sá e Isis Vieira (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Influenciador Ronny Silva (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) Katiane Oliveira, Big Show, Kim Marques e DJ Dinho (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Sônia Ferro e Félix Robatto (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) MC Dourado (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Hindra Victoria, Carlos Paraense e Aritanna Varney (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) A influenciadora Dina Carmona e o marido Márcio (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) A jornalista Maju Coutinho (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Luanda Branche e Big Show (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Influenciador Hygo Palheta (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) A cantora Gaby Amarantos (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Felipe Barros, Savana Cardoso, Samuel Silva, Camille Mello, Chintia Tavares, Felipe Tomasso e Leandro Garcia (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) DJ Sushi de Sereia e DJ Pedrita (Adriano Nascimento / Especial O Liberal) DJ Pedrita e Enme Paixão (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Cau Oliveira, Danniel Lima e Gabriel Conrado (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Biele Amarantos e Fabio Jennings (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Betty Dopazo (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Os DJs André Máximo, DJ Danton Pretinho e Silvinho, do Carabao (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Alan Visitas e Tiago Toscano (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Walder Wolf (Adriano Nascimento / Especial O Liberal ) Influencer Thays Sintra (Adriano Nascimento / Especial O Liberal )

VEJA MAIS

Com o tema “Rock Doido”, a festa teve um line-up variado, incluindo MC Dourado, Gang do Eletro, Aparelhagem Crocodilo, DJ Pedrita, DJ GigioBoy, DJ Lucas Mariano e Carabao. Entre os convidados estavam Maju Coutinho, Thelma de Freitas, Suanny Batidão, Keila Gentil, Leona Vingativa e Dina Carmona.

Gaby usou figurino futurista assinado por Bruno Pimentel, com blusa e saia em preto e branco e brilho intenso, definido por ela como “Rock Doido surrealista”, simbolizando “os olhos que tudo veem”.

Os convidados apostaram em looks inspirados na aparelhagem, na cultura amazônica futurista e na bandeira do Pará, em um verdadeiro show de criatividade. Algumas influenciadoras e cantoras, chamadas “Embaixadoras”, usaram roupas com significado especial na carreira de Gaby.

Criado em 2023 como encontro cultural, o “Xarque da Gaby” cresceu e ganhou destaque no calendário artístico do Pará. Gaby explicou que, para os artistas locais, é um momento de celebração; para os convidados de fora, uma imersão cultural no Pará.

“É um momento para as pessoas irem para o meio da floresta, abraçar uma árvore, e ver o mundo através do nosso olhar, da periferia. Não é só mostrar os pontos turísticos, que são maravilhosos, como a Estação das Docas. A ideia é levar para o bairro do Jurunas, para a aparelhagem, para essa cultura ‘rock doido’ que pulsa na nossa terra”, disse a cantora.