CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

'Xarque da Gaby' reúne looks criativos e referências à cultura amazônica
Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras
Belém celebrou na última terça-feira (5) os 47 anos da cantora Gaby Amarantos com a segunda edição do “Xarque da Gaby”. O evento, que ultrapassa uma festa tradicional, consolidou-se como espetáculo de música, moda e cultura amazônica, reunindo artistas locais, convidados especiais e influenciadores paraenses.
Com o tema “Rock Doido”, a festa teve um line-up variado, incluindo MC Dourado, Gang do Eletro, Aparelhagem Crocodilo, DJ Pedrita, DJ GigioBoy, DJ Lucas Mariano e Carabao. Entre os convidados estavam Maju Coutinho, Thelma de Freitas, Suanny Batidão, Keila Gentil, Leona Vingativa e Dina Carmona.
Gaby usou figurino futurista assinado por Bruno Pimentel, com blusa e saia em preto e branco e brilho intenso, definido por ela como “Rock Doido surrealista”, simbolizando “os olhos que tudo veem”.
Os convidados apostaram em looks inspirados na aparelhagem, na cultura amazônica futurista e na bandeira do Pará, em um verdadeiro show de criatividade. Algumas influenciadoras e cantoras, chamadas “Embaixadoras”, usaram roupas com significado especial na carreira de Gaby.
Criado em 2023 como encontro cultural, o “Xarque da Gaby” cresceu e ganhou destaque no calendário artístico do Pará. Gaby explicou que, para os artistas locais, é um momento de celebração; para os convidados de fora, uma imersão cultural no Pará.
“É um momento para as pessoas irem para o meio da floresta, abraçar uma árvore, e ver o mundo através do nosso olhar, da periferia. Não é só mostrar os pontos turísticos, que são maravilhosos, como a Estação das Docas. A ideia é levar para o bairro do Jurunas, para a aparelhagem, para essa cultura ‘rock doido’ que pulsa na nossa terra”, disse a cantora.
