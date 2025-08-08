‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

A Jaguar Parade Amazônia, edição especial de uma das maiores exposições de arte pública do mundo, anunciou a cantora paraense Gaby Amarantos como madrinha do projeto que será realizado em Belém durante a COP 30. O anúncio ocorreu na última terça-feira (5), durante a festa “Xarque da Gaby 2025”, promovida pela artista.

Durante o evento, a primeira escultura de onça-pintada da mostra começou a ser pintada ao vivo pela artista visual paraense Maíra Velozo, conhecida como Mira, do bairro da Terra Firme. A ação marcou o início simbólico do projeto, que contará com 50 esculturas espalhadas pela cidade no período da conferência.

Mira é conhecida por trabalhos que destacam a força das mulheres negras e elementos da fauna amazônica, unindo referências da identidade local ao engajamento social. Ela também é idealizadora do projeto “Usa, Cria e Re(útil)iza” e ministra oficinas de desenho em escolas públicas.

Sobre a Jaguar Parade

A Jaguar Parade é uma exposição internacional de arte urbana e ativismo ambiental. As esculturas de onças-pintadas em tamanho real são customizadas por artistas e instaladas em espaços públicos como praças, parques e avenidas. A iniciativa já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque e Belo Horizonte, em breve, chegará à capital paraense..

O objetivo é ampliar a conscientização sobre a preservação da onça-pintada, o maior felino das Américas. Ao final da exposição, as peças são leiloadas, e a arrecadação é destinada a organizações não governamentais que atuam na conservação da espécie e de seus habitats.