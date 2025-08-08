Capa Jornal Amazônia
‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

O Liberal
fonte

Mira é responsável pela pintura do primeiro felino da Jaguar Parade Amazônia em Belém (Britto Elson)

A Jaguar Parade Amazônia, edição especial de uma das maiores exposições de arte pública do mundo, anunciou a cantora paraense Gaby Amarantos como madrinha do projeto que será realizado em Belém durante a COP 30. O anúncio ocorreu na última terça-feira (5), durante a festa “Xarque da Gaby 2025”, promovida pela artista.

Durante o evento, a primeira escultura de onça-pintada da mostra começou a ser pintada ao vivo pela artista visual paraense Maíra Velozo, conhecida como Mira, do bairro da Terra Firme. A ação marcou o início simbólico do projeto, que contará com 50 esculturas espalhadas pela cidade no período da conferência.

Mira é conhecida por trabalhos que destacam a força das mulheres negras e elementos da fauna amazônica, unindo referências da identidade local ao engajamento social. Ela também é idealizadora do projeto “Usa, Cria e Re(útil)iza” e ministra oficinas de desenho em escolas públicas.

Sobre a Jaguar Parade

A Jaguar Parade é uma exposição internacional de arte urbana e ativismo ambiental. As esculturas de onças-pintadas em tamanho real são customizadas por artistas e instaladas em espaços públicos como praças, parques e avenidas. A iniciativa já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque e Belo Horizonte, em breve, chegará à capital paraense..

O objetivo é ampliar a conscientização sobre a preservação da onça-pintada, o maior felino das Américas. Ao final da exposição, as peças são leiloadas, e a arrecadação é destinada a organizações não governamentais que atuam na conservação da espécie e de seus habitats.

 

