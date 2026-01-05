Capa Jornal Amazônia
Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

Na próxima sexta-feira (9), o público começa a conhecer os futuros moradores da casa do Big Brother Brasil 26. Os vinte candidatos a participantes do grupo Pipoca serão revelados durante o dia, junto da exibição de suas entradas nas casas de vidro espalhadas pelo Brasil. Os anúncios serão feitos por Tadeu Schmidt, ancorados diretamente dos Estúdios Globo e transmitidos pela TV Globo ao longo de sua programação.

Além do apresentador, repórteres locais farão a cobertura dos candidatos confinados, que estarão entre os dez escolhidos pelo público para entrar na casa principal. O anúncio dos perfis dos candidatos terá início na parte da tarde de sexta-feira.

Os veteranos e Camarotes serão apresentados ao público na segunda-feira (12), data da estreia oficial do BBB 26.

Enquanto isso, no gshow e no Globoplay, acontece a tradicional "Maratona Big Day", que reúne os talentos da #RedeBBB e convidados especiais para repercutir quem são candidatos do grupo Pipoca do programa. A exibição da maratona será ao vivo, no site e no Globoplay, e vai acompanhar a revelação dos brothers e sisters ao longo da programação.

E para acompanhar tudo que acontecerá nas casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, além do Globoplay, o público poderá assistir ao "Seleção BBB", na TV Globo. Um especial exibido após a novela "Três Graças", nos dias 9 e 10 de janeiro; e após "Domingão com Huck" no dia 11 de janeiro, dará ao público a oportunidade de conhecer melhor os candidatos a brothers e sisters de cada confinamento, de Norte a Sul do país. O público poderá votar no Gshow para decidir quais participantes devem entrar na casa principal. Um homem e uma mulher de cada casa de vidro garantirão uma vaga no "BBB 26". Os escolhidos serão anunciados no "Seleção BBB", após o "Domingão com Huck", no domingo (11). 

Palavras-chave

Cultura

BBB 26
BBB
