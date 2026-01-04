Capa Jornal Amazônia
BBB 26: vídeo levanta suspeita sobre confinamento de Henri Castelli

Ator publicou registro nas redes sociais indicando viagem à Itália, mas fãs apontam que ele já estaria confinado para o reality

O Liberal
fonte

Publicação teria levantado suspeita de fãs sobre a participação do ator no BBB 26 (Instagram @henricastelli)

Um vídeo publicado pelo ator Henri Castelli, de 47 anos, nas redes sociais neste domingo (4), levantou suspeitas entre fãs do BBB 26. O artista, apontado como possível integrante do grupo Camarote da nova edição do reality show da Globo, teria postado um registro antigo para despistar o confinamento.

Na publicação, Henri afirma estar na Toscana, na Itália, local que costuma visitar com frequência. Ele chegou a marcar a localização e mostrar uma mesa de café da manhã. No entanto, internautas acreditam que o conteúdo não seja atual e que o ator já esteja isolado em um hotel, etapa que antecede a entrada oficial no programa.

A estreia do Big Brother Brasil 26 está marcada para o dia 12 de janeiro, e o confinamento dos participantes teria início entre este domingo (4) e segunda-feira (5).

Histórico de Henri Castelli na TV

Henri Castelli tem uma trajetória consolidada na teledramaturgia da Globo. Ao longo da carreira, atuou em novelas como "Celebridade" (2003–2004), "Belíssima" (2005–2006), "Cobras e Lagartos" (2006), "Caras e Bocas" (2009–2010) e "Tempo de Amar" (2017–2018).

Seu trabalho mais recente na emissora foi em "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019).

Possíveis participantes do BBB 26

De acordo com o perfil Realitys Comentei, conhecido por antecipar informações de edições anteriores do programa, cinco nomes são dados como certos no elenco do BBB 26. A lista inclui participantes dos grupos Camarote e Veteranos, formado por ex-BBBs.

  • Christiane Torloni (Camarote)
  • Edílson Capetinha (Camarote)
  • Henri Castelli (Camarote)
  • Juliano Floss (Camarote)
  • Ana Paula Renault (Veteranos)

Big Day e Casa de Vidro

A expectativa é de que o Big Day, data em que a Globo anuncia oficialmente os participantes, aconteça em 9 de janeiro. No mesmo dia, também deve começar a dinâmica da Casa de Vidro, voltada para a escolha do grupo Pipoca.

Nesta edição, a Casa de Vidro ocorrerá simultaneamente nas cinco regiões do país. O público será responsável por escolher todos os integrantes do grupo Pipoca, com a seleção de cinco homens e cinco mulheres, sendo dois participantes de cada Casa de Vidro.

