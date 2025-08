Gaby Amarantos almoça com convidados nesta segunda (04)

Nesta segunda-feira (04), a cantora Gaby Amarantos realizou um almoço com alguns convidados que estarão no "Xarque da Gaby", desta terça-feira (05). A recepção na capital paraense teve convidados como a jornalista Maju Coutinho, o artista Jonathan Ferr, o fotógrafo paraense Cris Vidal, entre outros. O almoço foi como um aquecimento para o "Xarque Da Gaby", que vai celebrar o aniversário da cantora e terá diversas atrações e convidados.

O evento já confirmou a presença de artistas como: MC Dourado, Gang do Eletro, Crocodilo e artistas do humor, da música e do cenário digital da Amazônia Legal. Além disso, uma das atrações mais aguardadas é a participação das "Embaixadoras do Brega", que irão desfilar novamente com os looks que marcaram a carreira de Gaby.

A celebração privada é nesta terça-feira, em Belém, e promete agitar todos os convidados com diversas atrações artísticas e culturais. A temática deste ano é o "Rock Doido" e pretende celebrar a musica regional com quem já conhece o estilo, além de apresentá-lo para aqueles que ainda não o conhecem.

Almoço da Gaby Amarantos