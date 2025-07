Exclusivo: Quitéria Chagas é uma das convidadas do Xarque da Gaby

Na tarde desta quinta-feira (31), em conversa com o Grupo Liberal, Gaby Amarantos revelou que Quitéria Chagas, rainha de bateria da escola de samba Império Serrano, será uma das convidadas do "Xarque da Gaby", no próximo dia 5 de agosto, em Belém. O evento, que será no NaBera, em Belém, celebra o aniversário da cantora paraense. Além de Quitéria, outro artista confirmado é MC Dourado, além do grupo Gangue do Eletro da aparelhagem Crocodilo.

Quitéria Chagas é atriz e já realizou diversos trabalhos em novelas da TV Globo. Além disso, há mais de 20 anos, ela é a rainha da Escola de Samba Império Serrano, no carnaval do Rio de Janeiro. Em 2024, ela foi uma das juradas do Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza e fantasia do norte nordeste do Brasil, realizado pelo Grupo Liberal.

Em entrevista exclusiva, Gaby Amarantos revelou a participação da rainha na celebração de seu aniversário. "Vou falar um nomezinho, a convidada é a nossa primeira madrinha de bateria da escola de samba do Rio de Janeiro. Mulher negra que está em atividade até hoje. É a Quitéria Chagas, madrinha da Império Serrano. Ela está ansiosíssima para vir e muito feliz. A Quitéria ama muito a cultura do Pará. As outras pessoas não posso dar spoiler para vocês” revelou Gaby Amarantos.

