Por motivos de saúde, Mestre Damasceno não participa da coletiva da Feira do Livro; entenda

Um dos homenageados da 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, o mestre Damasceno, não pôde estar presente na coletiva de imprensa de lançamento do evento, realizada na manhã desta segunda-feira (4), no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. Segundo seu produtor, o professor e produtor cultural Guto Nunes, o artista está buscando cuidar de sua saúde, classificado atualmente como paciente oncológico, e aguarda resultados médicos para definição do plano terapêutico.

Damasceno foi representado na ocasião por Guto, que levou ao evento o chapéu símbolo do artista. “Ele está guardado, ao nosso lado, e muito feliz com a homenagem. É uma forma de dar visibilidade à cultura popular produzida no Marajó”, afirmou o produtor. Ainda de acordo com ele, o mestre tem acompanhado à distância os preparativos para a feira.

Em junho deste ano, o artista passou por uma cirurgia de hérnia umbilical após sentir fortes dores. Ele foi transferido de Salvaterra para Belém, onde realizou exames complementares.

Com mais de cinco décadas dedicadas à música tradicional, Damasceno é considerado um dos principais nomes da cultura popular amazônica. São mais de 400 composições autorais e seis álbuns lançados. Ele também é conhecido pela criação do Búfalo-Bumbá de Salvaterra e pela atuação em manifestações como o carimbó, toadas de boi e poesia oral.