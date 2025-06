Após dores, Mestre Damasceno é transferido para Belém e passará por cirurgia; entenda

O artista paraense Mestre Damasceno encontra-se internado no Hospital Jean Bitar, em Belém, onde deverá passar por uma cirurgia de hérnia umbilical nos próximos dias. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (27) por meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais do artista, com o objetivo de tranquilizar seus admiradores.

"Queridos amigos, vizinhos e seguidores de Mestre Damasceno, comunicamos, com a autorização do mestre e para acalmar o coração de todos e todas, que no início da próxima semana, ele passará por uma pequena cirurgia de hérnia umbilical, que é o que estava/está lhe causando dor", informa a nota.

Mestre Damasceno foi transferido para a capital paraense na última quarta-feira (25), após permanecer três dias em observação no Hospital Municipal de Salvaterra, onde realizou exames e foi avaliado por profissionais de saúde. A decisão pela transferência foi tomada para que ele pudesse ser submetido a "exames mais detalhados e receber o tratamento necessário".

Segundo o comunicado, o mestre de carimbó está bem, encontra-se lúcido, medicado e está sendo acompanhado por seu filho. A nota ressalta ainda que o atendimento está sendo feito via Sistema Único de Saúde (SUS) e que o procedimento cirúrgico é considerado de baixa complexidade.

"Esta nota tem como objetivo apenas informar e tranquilizar o coração de todos e todas: o Mestre está bem e sendo adequadamente assistido pelo SUS", afirma.

O mestre tem uma trajetória de mais de 50 anos dedicados à música e à cultura popular. Com mais de 400 composições autorais e seis álbuns lançados, o artista é um dos principais nomes do carimbó no Pará. Além disso, é conhecido por sua contribuição à poesia oral, às toadas de boi e pela criação do Búfalo-Bumbá de Salvaterra, município do Marajó.

Mesmo tendo se tornado uma pessoa com deficiência visual ainda na juventude, Damasceno se consolidou como uma das maiores referências culturais da região. Em maio deste ano, foi agraciado com a medalha de Comendador da Ordem do Mérito Cultural (OMC), a maior honraria concedida pelo governo federal na área da cultura.

"Pedimos que enviem boas energias e orações, para que tudo transcorra com serenidade, ele consiga fazer todos os exames e procedimentos necessários, recupere sua plena saúde e possa retornar em breve para Salvaterra, ao convívio de sua família e sua comunidade", encerra o comunicado. Confira a publicação focial: