Festival de Parintins 2025 ao vivo: veja o horário e onde assistir nesta sexta (27)

Chegou a hora! Hoje começa o Festival de Parintins 2025, que segue até o dia 29 de junho. Esta é a 58ª edição do maior festival folclórico a céu aberto do mundo e já tem transmissão oficial ao vivo.

Os fãs do espetáculo e torcedores dos tradicionais Boi Garantido e Boi Caprichoso já podem anotar na agenda a programação que acontece na "Ilha da Magia". Nesta sexta-feira (27), é o início do evento e as expectativas são altas.

Como acontece há anos, a emissora de televisão A Crítica, de Manaus, cobrirá a festividade nos três dias. Nas redes sociais, a emissora já anunciou a transmissão do evento. O público já pode separar o vermelho ou o azul para animar a torcida sintonizando no canal 4.1 nos televisores de Manaus.

Na capital paraense, a TVC Belém entra em rede com a TV A Crítica. É o canal 9.1 nas TVs. Já em São Paulo e Curitiba, é o canal 17.1.

Em qual canal e que horas vai passar o Festival de Parintins?

A TV A Crítica é uma rede nacional sediada em Manaus-AM. A programação do Festival começa às 20h30 (horário do Amazonas), isto é, 21h30, horário de Belém (PA) e Brasília (DF).

Manaus: canal 4.1

Belém: canal 9.1

Santarém: canal 10.1

Rondônia: canal 5.1

Acre: canal 9.1

Araguaína: canal 7.1

Recife: canal 48.1

Cuiabá: canal 11.1

Sinop: canal 10.1

Parauapebas: canal 24.1

Minas Gerais: canal 31.1

Brasília: canal 16.1

São Paulo: canal 17.1

Curitiba: canal 17.1

Campo Grande: canal 20.1

Boa Vista: canal 20.1

Goiânia: canal 45.1

Macapá: canal 5.1

Teresina: canal 8.1

Peixoto de Azevedo: canal 35.1

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)