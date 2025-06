Festival de Parintins: quais os preços de passagens e ingressos?

Considerado o maior festival ao ar livre do Brasil e um dos maiores do mundo, o Festival Folclórico de Parintins — que celebra a cultura do boi-bumbá na Amazônia — terá sua 58ª edição nos dias 27, 28 e 29 de junho, no tradicional Bumbódromo de Parintins, interior do Amazonas.

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, o festival é uma celebração tradicional protagonizada pelos bois-bumbás rivais Garantido e Caprichoso, marcada por apresentações musicais e rituais simbólicos. A festa envolve intensa participação das torcidas, conhecidas como “galeras”, divididas entre as cores vermelha (Garantido) e azul (Caprichoso). Durante a competição, os bois são avaliados em 21 quesitos, alimentando uma das rivalidades mais emblemáticas do país.

Para quem sonha em conhecer a chamada “Ilha da Magia” ou pretende retornar ao evento, é bom se antecipar. O Festival de Parintins acontece entre os dias 27 e 29 de junho, e os valores para participar não são dos mais acessíveis — com a proximidade da data, os preços costumam subir ainda mais.

Se a intenção é vivenciar essa experiência cultural única no Amazonas, partindo de Belém, no Pará, é importante planejar a viagem com cuidado. A seguir, veja as principais opções de transporte até Parintins e quanto custa, em média, cada trajeto.

Como chegar a Parintins: rotas e custos para acessar a ilha amazônica

Localizada no meio do rio Amazonas, a cidade de Parintins, no interior do estado, só pode ser acessada por via fluvial ou aérea. Durante o período do Festival Folclórico — que ocorre tradicionalmente no fim de junho — a procura por passagens aumenta consideravelmente, o que exige planejamento prévio dos visitantes. As principais rotas partem de Manaus e Santarém, com diferentes opções de transporte e faixas de preço.

Via Santarém

Uma das alternativas é voar até Santarém (PA) e seguir viagem até Parintins de barco ou lancha rápida. O tempo estimado de voo até Santarém é de 1h20.

Barco convencional: o percurso leva, em média, 12 horas e o custo aproximado de ida e volta é de R$ 700.

o percurso leva, em média, 12 horas e o custo aproximado de ida e volta é de R$ 700. Lancha rápida: mais veloz, realiza o trajeto em cerca de 7 horas, com valor médio de R$ 800 (ida e volta).

Atenção à disponibilidade: nesta época do ano, há poucas embarcações operando nessa rota, o que pode dificultar o embarque de última hora.

Via Manaus

A capital do Amazonas é a principal porta de entrada para quem deseja ir a Parintins. O voo até Manaus leva, em média, 2 horas. De lá, é possível seguir por embarcações que partem regularmente do porto da cidade.

Barco convencional: o trajeto dura entre 14 e 18 horas, com custo estimado de R$ 700 (ida e volta).

o trajeto dura entre 14 e 18 horas, com custo estimado de R$ 700 (ida e volta). Lancha rápida (conhecida como “a jato”): faz a viagem em cerca de 8 horas e custa, em média, R$ 1.200 (ida e volta).

Alta demanda: apesar da grande oferta de embarcações, a procura é intensa. Especialistas recomendam comprar as passagens com 3 a 5 meses de antecedência para garantir lugar, especialmente nos períodos de alta temporada.

Alternativa aérea com escala

Outra possibilidade é optar por voos com escala. Duas companhias aéreas costumam operar a rota Belém – Santarém – Parintins durante o período do festival. A malha aérea é ampliada para atender à demanda, mas os custos variam bastante:

Preços médios: as passagens de ida e volta podem custar entre R$ 1.000 e R$ 5.000, dependendo da companhia e da antecedência da compra.

Planejamento é essencial

Com acesso restrito e alta procura durante o Festival de Parintins, a principal recomendação para quem pretende visitar a ilha é se planejar com antecedência. Seja por via fluvial ou aérea, garantir passagens com meses de antecedência pode evitar contratempos — e assegurar a participação em uma das festas culturais mais emblemáticas da Amazônia.

Quanto custa o ingresso para o Festival de Parintins?

O acesso ao tradicional Festival de Parintins envolve diferentes tipos de ingressos, com valores que variam conforme o setor escolhido. Entre as opções disponíveis estão as cadeiras tipo 1 e tipo 2, além das arquibancadas especial e central. Os preços para os três dias de evento variam entre R$ 2.880 e R$ 4.800 (inteira).

Confira os valores atualizados:

Passaporte (todas as 3 noites):

Cadeira tipo 1 (inteira) – R$ 3.960,00



Cadeira tipo 1 (meia) – R$ 1.980,00



Cadeira tipo 2 (inteira) – R$ 2.880,00



Cadeira tipo 2 (meia) – R$ 1.440,00



Arquibancada Especial (inteira) – R$ 3.600,00



Arquibancada Especial (meia) – R$ 1.800,00



Arquibancada Central (inteira) – R$ 4.800,00



Arquibancada Central (meia) – R$ 2.400,00



Avulso (um ingresso por noite):

Cadeira tipo 1 (inteira) – R$ 1.580,00



Cadeira tipo 1 (meia) – R$ 790,00



Cadeira tipo 2 (inteira) – R$ 1.100,00



Cadeira tipo 2 (meia) – R$ 550,00



Arquibancada Especial (inteira) – R$ 1.440,00



Arquibancada Especial (meia) – R$ 720,00



Arquibancada Central (inteira) – R$ 1.920,00



Arquibancada Central (meia) – R$ 960,00



Quem busca uma experiência mais exclusiva pode optar por camarotes, cujo valor médio gira em torno de R$ 10 mil. Esses espaços costumam ser adquiridos com meses de antecedência.

Há também a possibilidade de entrada gratuita no Bumbódromo, por meio das chamadas “galeras” — as torcidas oficiais dos bois. Para isso, é preciso enfrentar longas filas diárias que podem durar até 10 horas, sob temperaturas que variam entre 32 °C e 35 °C.

Se você quiser comprar ingressos para este ano, a notícia é ruim: não há mais venda. Os ingressos esgotaram em novembro de 2024, no mesmo dia em que foram anunciados.

Hospedagem em Parintins exige planejamento antecipado

Garantir hospedagem durante o Festival de Parintins requer organização com bastante antecedência. Os hotéis da cidade costumam lançar pacotes promocionais já a partir de outubro do ano anterior ao evento, e as reservas se esgotam rapidamente.

Uma alternativa popular e prática é o aluguel de casas de moradores locais. Muitos oferecem quartos ou até mesmo a residência inteira para turistas durante os dias do festival. Os preços variam bastante: para um pacote de três dias, o valor mínimo costuma girar entre R$ 1.500 e R$ 2.000, podendo ultrapassar os R$ 35 mil, dependendo da localização, do conforto e da proximidade com o Bumbódromo.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)