Quais as toadas do Boi Caprichoso para o Festival de Parintins 2025? Veja e ouça aqui!

A expectativa cresce entre os torcedores do Boi Caprichoso para conhecer as toadas que vão embalar o espetáculo no 58º Festival Folclórico de Parintins, nos dias 27, 28 e 29 de junho. Com o tema "É Tempo de Retomada", o bumbá azul e branco prepara um repertório que promete emocionar e fortalecer sua busca pelo tetracampeonato consecutivo.

As toadas são o coração do festival, carregando a essência da tradição e da cultura amazônica. Para 2025, o Caprichoso traz um manifesto pela vida e pela cura da terra, exaltando os saberes ancestrais e a conexão com a Amazônia.

No último domingo (23 de março), o Boi Caprichoso divulgou a lista oficial das toadas que compõem o álbum “É Tempo de Retomada”:

Algumas das toadas já estão disponíveis em formato demo. Veja e ouça agora mesmo:

Há várias outras versões demo, mas que ainda não foram anunciadas como "oficiais" pelo Boi da Francesa. Confira algumas:

Com essa temática, o Caprichoso pretende mais uma vez impressionar no Bumbódromo, transformando suas toadas em uma celebração da ancestralidade, arte e força do povo amazônida. Agora, resta aguardar a divulgação de todas as toadas que darão ritmo a esse grandioso espetáculo.