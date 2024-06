Garantido ou Caprichoso? Qual faz mais sucesso no Google e no Instagram?

Os bois Garantido e Caprichoso são parte da cultura do Amazonas, especialmente do Festival de Parintins. O evento anual, que está em sua 57ª edição, celebra a riqueza e tradição da Amazônia. O festejo é marcado pelas disputas entre os bois e a animação das torcidas encarnada (Garantido) e azulada (Caprichoso).

Nesse ano, o Festival de Parintins recebeu maior destaque com a participação de Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil, da Globo. A finalista do reality show exaltou a celebração enquanto esteve na casa e, por conta de sua relevância, foi condecorada embaixadora da festa pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia. Isabelle é cunhã-poranga, um dos itens de apresentação, do Boi Garantido.

Quando se trata do sucesso dos bois, há dúvidas de qual deles é o mais famoso - especialmente na internet. No Instagram, o Boi Garantido possui mais de 360 mil seguidores, enquanto o Boi Caprichoso é seguido por mais de 330 mil usuários. Segundo levantamento feito pelo Play Parintins, a taxa de engajamento do encarnado é de 1,27% - menor do que a porcentagem do azulado, que possui 4,18%. Em relação à quantidade de curtidas, Garantido tem uma média de 4,9 mil por publicação e Caprichoso alcança mais do que o dobro: cerca de 13,5 mil likes.

Por outro lado, conforme dados do Google Trends, o Boi Garantido supera o Boi Caprichoso na média de buscas dos últimos cinco anos. A plataforma aponta que o encarnado domina as buscas em 22 estados do Brasil e no Distrito Federal. A procura pelo azulado é maior em Alagoas, no nordeste brasileiro. Em Rondônia, Piauí e Amazonas, a quantidade de buscas pelos bois é empatada.

O estado que mais busca sobre Garantido e Caprichoso é o Amazonas, local de origem do Festival de Parintins. Já as cidades que mais buscaram pelo encarnado nos últimos cinco anos foram Parnaíba (Piauí), Rio Branco (Acre), Boa Vista (Roraima), Ananindeua (Pará) e Santarém (Pará).

Já o azulado teve as cidades de Oriximiná (Pará), Itacoatiara (Amazonas), Macapá (Amapá), Parintins (Amazonas) e Porto Velho (Rondônia) entre as com maiores buscas. No geral, a média de pesquisa pelo boi encarnado é de seis pontos, um a mais do boi azulado.

A rivalidade entre os bois existe há mais de 100 anos e foi firmada com o festival, oficializado em 1965. As primeiras apresentações aconteceram nas ruas de Parintins, com o boi-bumbá, variação do nordestino bumba-meu-boi. O ano de 1966 foi marcado pela primeira participação de Boi Garantido e Boi Caprichoso no festejo. Cerca de 100 mil pessoas acompanham a festa presencialmente, com milhares de espectadores on-line.

O Festival de Parintins 2024 ocorre entre os dias 28 e 30 de junho. A celebração é na Arena Bumbódromo (Cultural e Desportivo Amazonino Mendes), dividido entre as cores vermelho e azul, a 420 quilômetros de Manaus.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de Oliberal.com)