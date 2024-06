Parintins: quanto custa e como chegar na cidade para o festival dos bois?

O Festival de Parintins é uma festa popular que ocorre todo ano no município de Parintins, no estado do Amazonas. Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, o festival folclórico popular é uma tradição dos bois-bumbás rivais Garantido e Caprichoso, com apresentações musicais e rituais.

As torcidas são chamadas de "galeras" e divididas entre vermelha e azulada. No total, 21 itens são avaliados, o que torna a rivalidade sobre o melhor boi uma das maiores do país.

Bois Caprichoso (à esquerda) e Garantido (à direita) (Foto/Amazonastur/Montagem)

Se você tem vontade de conhecer a chamada Ilha da Magia ou mesmo já a conhece e deseja voltar ao festival, é bom correr! O evento inicia dia 28 de junho e segue até dia 30. Os preços são considerados altos e, com a proximidade do festival, ficam mais caros ainda.

Por isso, se você quer conhecer o Festival de Parintins e saber como chegar lá, veja abaixo os meios de transportes e quanto custa a passagem para viajar até o município do Amazonas a partir de Belém, no Pará.

COMO IR?

Parintins é uma ilha, então, o acesso é apenas via rio Amazonas ou através de algum voo. Você pode viajar de avião até uma cidade próxima do município e seguir de barco, ferryboat ou lancha. As duas melhores opções são as cidades de Manaus e Santarém.

> Via Santarém

Tempo de voo estimado: 1h20

Tempo de Barco: 12h (média), com valor de ida e volta de, pelo menos, R$ 600

Tempo de Lancha: 6h, com valor de ida de volta de, pelo menos, R$ 800

Disponibilidade: há poucas lanchas e barcos disponíveis nesta época do ano para fazer o trajeto

> Via Manaus

Tempo de voo médio: 2h

Tempo de Barco: média de 14h a 18h de viagem, com preço, ida e volta, de R$ 700

Tempo de Lancha: média de 8h de viagem, com valor médio de R$ 1200, ida e volta

Disponibilidade: há muitas lanchas (chamadas de "a jato"), ferryboats e barcos disponíveis, mas cujas passagens devem ser compradas com pelo menos 3 a 5 meses de antecedência

> Alternativa

Voo direto com escala em Santarém: Belém --> Santarém --> Parintins. Nesta época do ano, duas empresas aéreas ampliam sua malha, o que facilita o acesso, apesar do alto custo. Os preços médios (ida e volta) variam de R$ 1.000 a R$ 5.000.

Quanto custa o ingresso para o Festival de Parintins?

Os setores oferecidos incluem cadeiras (tipo 1 ou tipo 2), arquibancada especial e arquibancada central. Os preços vão de R$ 1.200,00 a R$ 2.000,00, abrangendo os passaportes para as três noites do Festival.

Tipos Preços Cadeira tipo 1 R$ 1.200,00 Cadeira tipo 2 R$ 1.650,00 Arquibancada Especial R$ 1.500,00 Arquibancada Central R$ 2.000,00

Há ainda a possibilidade de adquirir algum camarote, com valor médio de cerca de R$ 10 mil, com meses de antecedência e também a chance de entrar gratuitamente no Bumbódromo com as "galeras", isto é, as torcidas. Para isso, no entanto, deve-se entrar em uma fila que é aberta diariamente e pode durar até 10h, em um calor médio de 32 a 35ºC.

Hospedagem

A hospedagem em Parintins é definida meses antes do festival. Desde outubro do ano anterior, em geral, hotéis já abrem os pacotes promocionais. Uma ótima alternativa é se hospedar em casas de moradores, que alugam quartos ou a residência toda durante os dias de festival. O valor médio para 3 dias é, no mínimo, R$ 1500 a 2000, chegando por vezes, a ultrapassar R$ 35 mil, tudo para ver e viver bem de perto o maior festival a céu aberto do país e um dos maiores do mundo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)