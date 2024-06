Isabelle diz já morou em Juruti e que ama o povo do Pará: 'Tá no meu coração'

A ex-BBB Isabelle Nogueira marcou presença no “São João da Thay”, da influenciadora Thaynara OG, na noite desta quinta-feira (07/06) em São Luís, no Maranhão. A manauara conversou com o jornalista Christian Emanuel, colunista do Grupo Liberal, e falou sobre seu carinho pelo Pará e pelo povo paraense. "Tenho muito carinho por todo o povo do Pará. Eu amo esse 'Parazão' maravilhoso, inclusive, nós temos muitos brincantes do Pará no festival de Parintins," disse a ex-BBB.

Isabelle também revelou que já morou no Pará: “Eu já morei numa cidade chamada Juruti. Que linda! Que terra abençoada! Lá tem, inclusive, o Festribal, que é a festa das tribos Mundurukus e Muirapinima, um festival lindo de folclore. Eu amo esse 'Parazão' lindo, que está no meu coração! Meu pai é paraense, minha família é de terras paraenses, e eu me sinto à vontade com esse povo todo do Pará."

VEJA MAIS

Isabelle também disse que convidou Alane Dias para o festival de Parintins: "Eu cheguei a conversar com ela, mas acho que, por conta da nossa agenda, não conseguimos ter uma comunicação direta ainda. Acho que também por conta da agenda dela. Ela ficou trocando de estado, agora está morando no Rio de Janeiro. Ainda não conseguimos bater as agendas para ter essa conversa, mas o convite foi feito sim, com certeza absoluta!", afirmou a ex-BBB.