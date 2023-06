São João da Thay: ‘dress code’ junino marca evento de Thaynara OG

Com mais de 15 mil pessoas reunidas no estacionamento do São Luís Shopping, a 5ª edição do São João da Thay entrou para a história. A influenciadora e idealizadora do evento, Thaynara OG, disse que esse ano seria uma virada de chave, já que foi a edição mais grandiosa e que possivelmente, seria de maior arrecadação também.

Mesmo que muitos influenciadores estivessem em São Luís há cerca de cinco dias, foi no evento principal que o maior número de famosos marcou presença. Com looks feitos especialmente para o dia, dezenas de celebridades causaram ao entregar o que o ‘dress code’ pedia.

