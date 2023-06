São João da Thay: Lore Improta revela planos para segundo filho e o desafio de dançar o brega; vídeo

Com um macacão coladíssimo azul e uma bota da mesma cor, cabelos com uma longa trança e valorizando as cores da bandeira do Maranhão, Lore Improta marcou presença no São João da Thay pelo quinto ano coonsecutivo. Na noite desta quarta-feira, 07, a dançarina chegou ao evento ao lado do marido Léo Santana e falou sobre seu amor pela dança e o brega.

Antes de Lore antender a imprensa, a conversa foi com seu marido, que disse já estar tentando o segundo filho. Mas Lore revelou que esse plano ficará para o ano que vem, já que ela está usando chip hormonal e vai começar a construção de uma casa, que demanda tempo.

Lore Improta falou sobre seus projetos coma dança a Grupo Liberal: "É a minha vida, comecei na internet com a dança, comecei a me reconhecer profissionalmente atraves da dança desde os meus nove anos. Além do profissional, a dança me move, me dá energia, vitalidade. Hoje eu trabalho com marcas grandes, faço muitos trabalhos incríves, e sei que fui chamada por causa da dança".

Recentemente o brega ganhou destaque nacional com a Dança dos Famosos, no Domingão, quadro que a Lore Improta já participou. "Eu acompanho, acho que nunca dancei brega, mas se tocar eu e arrisco. Preciso aprender. Mas realmente foi muito gostoso de dançar, acompanhei o Domingão que teve e foi muito bacana de assistir. Acho que como todo ritmo, a gente precisa estudar e conhecer, tem profissionais que trabalham diretamente com aquele ritmo, então é importante entender o lugar de cada ritmo e cada profissional que o estuda. Com muita humildade, eu chego: 'me ensina aquie, para a gente aprender a dançar um pouquinho'.